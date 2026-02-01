La Avenida Circunvalación volvió a convertirse en una verdadera fiesta popular durante la última etapa de la Vuelta a San Juan 2026, donde el calor del público fue tan protagonista como el propio pelotón. Los fanáticos del deporte se convocaron en las inmediaciones del anillo vial para acompañar el desenlace de la 41ª edición de la competencia más representativa de la provincia.

Familias completas, grupos de amigos y fanáticos del ciclismo coparon veredas, puentes y accesos a la Circunvalación, dándole color y alegría a una tarde que fue puro clima de fiesta. Camisetas de fútbol de distintos clubes, banderas y sanjuaninas, gorros, bombos y aplausos marcaron el pulso de una jornada donde el público se hizo sentir en cada paso del pelotón.

Muchos llegaron incluso con sus propias bicicletas, en una postal que reflejó el fuerte vínculo de San Juan con este deporte. Niños, jóvenes y adultos compartieron mates, fotos y miradas atentas, esperando el paso de los corredores en cada giro al anillo, transformando la etapa final en un verdadero encuentro social y deportivo.

El constante aliento acompañó a los ciclistas durante los nueve giros a la Circunvalación, en un circuito que permitió un contacto permanente entre los protagonistas de la carrera y la gente, reafirmando el carácter cercano y popular de la Vuelta a San Juan.

Así, entre aplausos, banderas al viento y sonrisas, la Vuelta a San Juan 2026 bajó el telón con una imagen que ya es marca registrada: la pasión del público sanjuanino, que una vez más convirtió la última etapa en una celebración colectiva y en una postal inolvidable para el deporte provincial.