Tras las intensas lluvias y crecientes que afectaron a varios puntos de San Juan, el Gobierno provincial mantiene las tareas de asistencia a las familias perjudicadas por el temporal. El operativo integral, coordinado entre todos los ministerios provinciales, se desplegó durante el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero para atender de manera directa a los vecinos en situación de emergencia.

Las intervenciones se concentraron en los departamentos de Pocito, Caucete, Albardón, Angaco, Capital, Chimbas, 9 de Julio, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín y 25 de Mayo. En cada lugar, los equipos del Gobierno trabajaron para entregar asistencia básica, evaluar daños y garantizar que las familias afectadas reciban la atención necesaria.

Además de la asistencia directa, las autoridades mantienen un monitoreo constante de las zonas impactadas. Este seguimiento se realiza en coordinación con equipos técnicos y personal de emergencia para asegurar que cualquier situación de riesgo se detecte a tiempo y se pueda actuar rápidamente.

El operativo incluye la revisión de infraestructura vial, limpieza de cauces y verificación del estado de viviendas y espacios públicos. La planificación y el despliegue permiten una respuesta organizada y eficiente, con el objetivo de reducir el impacto de las lluvias y facilitar la recuperación de las comunidades afectadas.