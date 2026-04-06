Los nuevos detalles de la autopsia realizada al cuerpo de Roberto Alleruzzo (58), el rapero apodado Mike Dee, determinaron que la causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneal grave. El estudio forense detalló que el deceso se produjo por un fuerte impacto en el cráneo y reveló que la víctima presentaba heridas producidas tanto en vida como después de haber fallecido.

El cuerpo del artista fue localizado el pasado jueves por la tarde en el patio de su vivienda, ubicada entre las calles Ángel Pache y Avelino Palacios, en el partido bonaerense de Morón. Según informaron las autoridades, los restos de Alleruzzo se encontraban en un pozo, ocultos bajo escombros y con una heladera colocada encima para intentar ocultar el crimen.

El móvil del crimen: la casa como búnker

La principal hipótesis que maneja la fiscalía es que el ataque fue perpetrado con el fin de apropiarse de la propiedad del rapero. De acuerdo con los testimonios brindados por los vecinos y la esposa de la víctima, los agresores habrían buscado quedarse con la casa para utilizarla como un centro de distribución y venta de drogas en el barrio.

Mike Dee había sido visto por última vez el martes previo al hallazgo, lo que activó una búsqueda que terminó de la peor manera tras la intervención policial en su domicilio.

Dos detenidos y posibilidad de perpetua

Por el hecho, la Policía detuvo a dos sospechosos identificados como Joel Ramses Baladán (29) y Pablo García (33). Ambos se encuentran actualmente bajo custodia e imputados por el delito de “robo seguido de homicidio criminis causae”. Esta figura penal se aplica cuando se comete un asesinato para facilitar o asegurar el provecho de otro delito —en este caso, el robo de la vivienda— y prevé como única pena la prisión perpetua.