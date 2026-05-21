La Escuela Agrotécnica Ejército Argentino, situada en Villa San Agustín, en Valle Fértil, se convertirá en el epicentro de la discusión sobre recursos autóctonos al ser la sede del 1° Foro Regional sobre Producción de Alimentos con Algarroba en el Monte Argentino. Este evento institucional de gran relevancia se llevará a cabo los días 25 y 26 de junio de 2026, reuniendo a una amplia gama de actores que incluye productores, científicos, emprendedores y estudiantes con el objetivo primordial de potenciar el valor de los frutos naturales del monte.

La iniciativa surge como un espacio de debate multidisciplinario diseñado para analizar integralmente el presente y el futuro de la algarroba, un fruto que es considerado un "superalimento" propio de la región.

"A través de este foro, se busca no solo resaltar la importancia ecosistémica de este recurso emblemático, sino también promover estrategias de desarrollo económico regional que sean sostenibles en el tiempo", contó a DIARIO HUARPE Carlos Mercado, director de la escuela.

La preinscripción se puede hacen en este link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHh136F6Nb0MnDQpcJTlUCjJRC8kQac4XTK7C0aZ-X3HY3pg/viewform

Ejes temáticos y debate sobre la cadena de valor

El programa previsto para las dos jornadas de trabajo se ha estructurado en tres áreas fundamentales de análisis que permiten un abordaje completo de la temática. El primer eje se centra en los "Bosques del monte argentino", enfocándose específicamente en el estado actual y las políticas de conservación de los recursos forestales. El segundo bloque abordará los "Procesos productivos y cadena de valor", un espacio dedicado a discutir los desafíos técnicos desde la recolección hasta la comercialización de los productos derivados.

Finalmente, el tercer eje se dedicará al "Valor nutricional", donde se presentarán innovaciones en el agregado de valor y se profundizará en las propiedades alimenticias que distinguen a la algarroba.

Es importante destacar que este fruto es reconocido internacionalmente como un sustituto natural del cacao, con la ventaja de ser libre de gluten y poseer un alto contenido de fibra y minerales, lo que posiciona a San Juan como un área con un potencial excepcional para el consumo saludable y la exportación.

Sostenibilidad y esfuerzo institucional conjunto

El desarrollo del Foro Regional es el resultado de un sólido esfuerzo conjunto entre diversas instituciones académicas y estatales. La organización cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través de sus facultades de Ingeniería y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, trabajando en estrecha colaboración con la Escuela Agrotécnica anfitriona. Además, la relevancia del evento para el turismo y la economía social se ve reforzada por el apoyo de la Municipalidad de Valle Fértil y el Parque Provincial Ischigualasto. "Quiero destacar y agradecer el apoyo interinstitucional, porque sin esta colaboración, esto no lo podríamos haber encarado solos", concluyó Mercado.

El encuentro está diseñado para una audiencia diversa, invitando a participar activamente a técnicos agroindustriales, investigadores y docentes de San Juan y otras provincia de Argentina, quienes podrán intercambiar conocimientos sobre el aprovechamiento integral del fruto del algarrobo.

Con la mirada puesta en el futuro, la creación del aula de conservas y la realización de este foro posicionan a la institución educativa como un referente regional en educación técnica, promoviendo una cultura de autosuficiencia y respeto por la biodiversidad local.