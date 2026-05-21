La actividad económica mostró señales de recuperación en marzo y revirtió la caída registrada en febrero. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba del 3,5% respecto al mes anterior y un crecimiento interanual del 5,5%.

Con este resultado, el acumulado de 2026 alcanza una mejora del 0,4% y el Gobierno nacional sostiene que comenzó una etapa de recuperación de la economía. El dato también reflejó una mejora generalizada entre los distintos sectores productivos.

De los 15 rubros relevados por el Indec, 14 mostraron crecimiento interanual durante marzo. Los sectores con mayor avance fueron Pesca, con una suba del 30,9%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 17,9%. Este último fue además el de mayor incidencia positiva sobre el indicador general.

También se destacaron Explotación de minas y canteras, con un incremento del 16,3%; Intermediación financiera, con 8,8%; Construcción, con 7,6%; y Transporte y comunicaciones, con 4,7%.

La industria manufacturera tuvo una mejora interanual del 4,6%, en medio de las negociaciones que mantiene el Ministerio de Economía con la Unión Industrial Argentina (UIA). El comercio también mostró una recuperación y avanzó 2,2%.

El único sector que presentó números negativos fue Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con una caída interanual del 1,12%.

Tras conocerse los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “el nivel de actividad económica alcanzó un nuevo máximo histórico en marzo” y remarcó que el indicador tendencia-ciclo acumuló 25 meses consecutivos de crecimiento.

Desde el sector privado, distintos economistas señalaron que el resultado estuvo por encima de las previsiones. Gabriel Caamaño, de Outlier, sostuvo que el EMAE de marzo fue “mejor de lo esperado” y recuperó gran parte de la caída registrada en febrero, aunque advirtió que los datos preliminares de abril muestran una evolución más irregular.

Por su parte, Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, destacó que el crecimiento fue más amplio que en meses anteriores. Según explicó, la recuperación dejó de estar concentrada únicamente en agro y minería, y comenzó a incluir a sectores como industria y comercio.

En paralelo, consultoras privadas ya anticipaban una mejora para marzo. Desde Analytica estimaban una recuperación vinculada principalmente a la industria y al sector externo, aunque advirtieron que el mercado interno continuaba con menor dinamismo.

La expectativa del Gobierno es que la actividad económica tenga un mayor impulso entre mayo y junio. En el Ministerio de Economía apuestan a medidas como la concesión de rutas nacionales, la reforma laboral y la denominada Ley de Inocencia Fiscal para acelerar el crecimiento durante el segundo semestre.