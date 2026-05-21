El furor por la Gala Patria volvió a sentirse en San Juan este miércoles 21 de mayo. En apenas cuatro horas se agotaron las entradas gratuitas para “Hilos de Revolución” en el Teatro del Bicentenario, una propuesta artística que formará parte de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Según confirmaron fuentes calificadas a DIARIO HUARPE, las localidades destinadas a las funciones previstas para la noche del 24 de mayo se agotaron en tiempo récord. Incluso, la demanda también alcanzó a la función principal del 25 de Mayo, cuyas entradas comenzaron a retirarse de inmediato.

La alta demanda se registró desde temprano durante la distribución de entradas para “Hilos de Revolución”, el espectáculo artístico preparado para conmemorar la fecha patria. El interés del público provocó largas filas y una rápida distribución de las ubicaciones disponibles.

Los sanjuaninos agotaron las entradas para ambas Gala Patria. (Foto: DIARIO HUARPE)

Es que este evento ya forma parte de la idiosincrasia de los sanjuaninos, que año tras año esperan vivir esta experiencia patria. “Es costumbre desde que el teatro se inauguró. La primera Gala Patria que el teatro hizo fue la del 25 de mayo de 2017 y, desde ese momento, todos los años celebramos junto con toda la provincia esta fecha tan importante para nuestro país”, afirmó Silvana Moreno, directora del teatro, a este medio.

La infraestructura del Teatro del Bicentenario permite albergar a un total de 2.000 espectadores entre ambas jornadas, con una capacidad de 1.000 butacas por sala. El sistema de entrega permitió retirar de forma gratuita hasta dos tickets por persona.

La propuesta contará con cuadros de danza, música y actuación, en una puesta que busca recorrer distintos momentos históricos vinculados al proceso revolucionario argentino. Con las localidades ya agotadas en pocas horas, la expectativa ahora está puesta en el desarrollo del espectáculo y en la posibilidad de que se habiliten nuevas presentaciones si continúa el interés de los sanjuaninos.

La puesta que busca revalorizar el rol de las mujeres

“Hilos de Revolución”, el espectáculo preparado para esta Gala Patria, tendrá este año una fuerte impronta femenina. La propuesta artística buscará poner en valor el rol de las mujeres en distintos momentos de la historia argentina, especialmente de aquellas que, muchas veces desde el anonimato, contribuyeron a la construcción de la patria.

La obra, producida por la Secretaría de Cultura, combinará danza, música y actuación en una puesta que utilizará el tejido como metáfora de la unión, la memoria y la identidad colectiva.

En este sentido, la directora explicó: “Es un espectáculo con bailarines, con cantantes, con actores y con una puesta en escena pensada justamente para llevar alguna reflexión sobre aquellas mujeres que hacían algo con sus manos, particularmente una de ellas sanjuanina. Cuánto ha sido el aporte de estas mujeres que han sido parte de nuestra historia también”.

El Teatro del Bicentenario volvió a posicionarse como uno de los principales escenarios culturales de la provincia para las celebraciones patrias. En años anteriores, eventos similares también registraron una convocatoria masiva y obligaron incluso a sumar funciones ante la alta demanda del público.