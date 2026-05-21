La Cámara Federal porteña ordenó avanzar con el trámite de juicio oral en ausencia contra los ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994. La decisión revocó una resolución previa del juez federal Daniel Rafecas, quien había dispuesto esperar un fallo de Casación antes de continuar con el proceso.

La medida fue adoptada por los jueces Mariano Llorens y Martín Irurzun, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal.

El debate gira en torno a la constitucionalidad de la Ley 27.784, que habilita los juicios en ausencia. La defensa oficial de los acusados presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal, donde todavía no existe una resolución definitiva sobre la validez de la norma.

Pese a eso, la Cámara entendió que el expediente debe seguir avanzando. El titular de la Unidad Fiscal AMIA, Sebastián Basso, había solicitado continuar con el proceso y apeló la decisión de Rafecas.

En el fallo, Llorens sostuvo que debe priorizarse “la necesidad de dotar de celeridad a la causa” y remarcó que ya pasaron más de 30 años desde el atentado contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994.

El magistrado también citó resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y señaló que el Estado argentino tiene la obligación de remover obstáculos que impidan el avance de la investigación y el juzgamiento de los responsables.

Por su parte, Irurzun afirmó que la ley de juicio en ausencia fue creada para permitir el avance de causas vinculadas a graves violaciones a los derechos humanos cuando los acusados permanecen prófugos.

La resolución judicial habilita ahora la continuidad del proceso contra diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado que dejó 85 muertos y cientos de heridos en la sede de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once.

Todos los imputados tienen pedidos de captura internacional y alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006. Entre ellos figuran Alí Fallahijan, Ali Akbar Velayati, Moshen Rezai y Ahmad Vahidi, entre otros.