Los supermercadistas mayoristas continúan mostrando señales de preocupación por la evolución del consumo y la actividad comercial. Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 32% de los comerciantes consultados calificó como “mala” la situación comercial durante abril.

El relevamiento forma parte del Indicador de Confianza Empresarial (ICE), elaborado por el organismo nacional. En contraste, apenas el 5,3% de los encuestados consideró que la actividad fue “buena”, mientras que el resto mantuvo una postura neutral. De esta manera, el balance general quedó en negativo, con un resultado de -26,7%.

A pesar de ese escenario, el índice mostró una leve mejora respecto del mes anterior. El ICE se ubicó en -4,4% en abril, luego de haber registrado -6,2% en marzo.

En relación con las expectativas para los próximos meses, el 18,7% de los empresarios sostuvo que la situación mejorará, mientras que el 17,3% consideró que empeorará. La mayoría, un 64%, respondió que no espera cambios en el corto plazo.

Otro de los puntos relevados fue el nivel de stock. El 25,3% de los mayoristas indicó que se encuentra por debajo de lo normal, mientras que el 13,3% afirmó tener mercadería por encima de los niveles habituales.

El informe también reflejó dificultades económicas dentro del sector. El 28% de los comerciantes aseguró atravesar una “mala” situación económica y solo el 8% señaló encontrarse en un buen momento.

A esto se suma el problema del acceso al financiamiento. El 30,7% de los consultados manifestó tener dificultades para acceder al crédito, frente a un 2,7% que aseguró contar con facilidades.

Entre los principales factores que limitan la actividad comercial, los empresarios señalaron la caída de la demanda como la principal preocupación, con un 57,3% de las respuestas. Detrás aparecieron el costo laboral, con 21,3%, y el costo del financiamiento, con 6,7%.