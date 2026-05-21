La consultora privada Bumerang, especializada en analizar el mercado del trabajo y de la producción, publicó un informe que sostiene, a partir de encuestas, que el 73% de los trabajadores respondieron que el sueldo mensual se le termina antes de los 15 días.

Por otro lado, un 28% afirmó que apenas cobra destina el 100% del ingreso al pago de cuentas y servicios esenciales. Solo el 9% logra que el salario le alcance todo el mes. Mientras que el 87% considera que su sueldo no alcanza para cubrir necesidades básicas.

El estudio reveló también que el 74% sostiene que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses, un 77% reconoce tener deudas y el 90% dice que no puede ahorrar.

En el balance, hubo otras lecturas de acuerdo a la situación personal que informaron los trabajadores encuestados. Entre los principales gastos mensuales que absorben gran parte del salario son:

Alquiler: 44%

Alimentos: 27%

Deudas: 16%

Educación: 5%

Transporte y salud: 3% cada uno.

Otro ítem a destacar, son los factores que impiden el ahorro del trabajador. El 54% dice que el salario no es suficiente. El 20% apunta a las deudas y un 12% asegura que apenas cubre necesidades básicas. Y el 11% sostiene que tiene demasiados gastos.

En el grupo de encuestados que pueden ahorrar por mes, indicó que el 30% invierte en fondos comunes; el 16% compra dólares, el 15% invierte en acciones o bonos y tan solo el 9% usa plazo fijo tradicional.

Dentro del estudio, hubo una pregunta puntual a los encuestados en el caso que recibiera un aumento salarial significativamente alto a su nivel de ingreso, respondieron que el 46% lo usaría para pagar deudas, el 22% para ahorrar, el 15% lo destinaría para el consumo general y el 14% para invertir.

