El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina y se espera que en las próximas horas envíe el desembolso por 1.000 millones de dólares.

La entidad multilateral, presidida por Kristalina Georgieva, manifestó conformidad al decir que: “el impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral, así como con mejoras en el marco monetario y cambiario, lo que ha contribuido a la acumulación de reservas y a la mejora de la capacidad de Argentina para gestionar las crisis”.

Sin embargo, no todo fue positivo, porque resaltó en el documento que “no se alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) para finales de diciembre, se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN y reducir aún más los diferenciales soberanos”.

“La creciente incertidumbre política en 2025 afectó temporalmente el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa, pero desde entonces se han implementado ajustes de política que han propiciado un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado, a pesar de un contexto global más complejo”, agregó el comunicado.

En tanto, la jefa del FMI aseguró que el Gobierno mantiene el compromiso de sostener el equilibrio fiscal mediante “mayores reducciones en los subsidios a la energía, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional para contrarrestar el impacto de las iniciativas de gasto del Congreso”.

A la vez, el FMI presionó más para encaras las próximas reformas del sistema tributario y previsional, como así también, modificar el régimen fiscal en provincias y municipios -es decir aplicar más ajustes financieros a los gobiernos provinciales- ya que “serán esenciales para mantener el ancla fiscal y, al mismo tiempo, preservar el margen para el gasto social prioritario, que será fundamental para consolidar aún más la impresionante reducción de la pobreza”.

En otro orden, Georgieva, felicitó al Gobierno por todas las desregulaciones que viene ejecutando a la economía, a la industria y a la flexibilización laboral: “Los avances en la desregulación de la economía y la adopción de legislación reformista en los ámbitos fiscal, comercial y laboral han sido impresionantes. Deben continuar los esfuerzos para crear una economía más competitiva y abierta, incluso mejorando la previsibilidad de los marcos tributarios y regulatorios, para liberar el potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento”, agregó.

Si bien el directorio ponderó la caída de la inflación anual, el superávit primario y los anuncios de inversiones, también advirtió que la ejecución del programa mostró resultados dispares hasta fines de 2025, especialmente por los atrasos en la recuperación de las reservas externas.

La aprobación del segundo análisis por parte del organismo internacional es determinante, dado que de ese proceso dependía el desembolso de USD 1.000 millones que se reflejarán en las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Este jueves, el Banco Central sumó USD 145 millones y el total anual superó los 8.800 millones de dólares.

En los últimos días, el ritmo de compras de divisas aumentó, luego de que los primeros días de mayo presentaron operaciones diarias por debajo de los 100 millones de dólares. La semana pasada, el Central adicionó USD 596 millones y el acumulado de mayo llegó a 1.696 millones de dólares.