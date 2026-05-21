El expresidente Mauricio Macri volvió a referirse al gobierno de Javier Milei y aseguró que el mandatario tiene “un liderazgo emocional” y que se ve a sí mismo “como un profeta”. Las declaraciones fueron realizadas durante un foro en la Universidad Austral, donde compartió panel con el exmandatario uruguayo Julio María Sanguinetti y el expresidente español Felipe González.

La exposición se dio minutos después de un nuevo cruce político con Martín Menem y estuvo centrada en los liderazgos políticos y la polarización.

Durante el encuentro, Macri definió al Presidente como un dirigente “absolutamente emocional” y sostuvo que detrás de sus posiciones existe “un profundo estudio de las ideas”, aunque consideró que le falta interés por la implementación de las medidas.

También habló sobre el funcionamiento interno del Gobierno y señaló que existe “mucha intolerancia a la crítica”. Aun así, aclaró que esa situación no afecta el funcionamiento institucional. “Acá cada uno puede seguir diciendo lo que quiera”, afirmó.

En otro tramo del debate, el líder del PRO advirtió sobre el riesgo del aislamiento en el ejercicio del poder. “Al Presidente lo aísla el simbolismo”, sostuvo, y remarcó que cualquier dirigente necesita rodearse de personas que puedan marcar diferencias y decir “no”.

Macri también respaldó algunas medidas impulsadas por la gestión nacional. Entre ellas destacó la votación legislativa vinculada a la eliminación del subsidio de Zona Fría, que definió como un regreso “a la racionalidad”. Recordó además que durante su presidencia había planteado una discusión similar sobre ese esquema de subsidios.

El expresidente volvió además sobre sus críticas al kirchnerismo y sostuvo que el espacio atraviesa una etapa de debilitamiento político. En ese contexto, cuestionó la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof y afirmó que un eventual triunfo suyo representaría “otro fracaso”.

Durante el intercambio, Macri insistió en la necesidad de construir acuerdos políticos amplios para superar la crisis argentina. Según planteó, la falta de consensos y el ejercicio “totalitario” del poder impiden alcanzar estabilidad.

Sobre una posible candidatura en 2027, evitó dar definiciones concretas. Cuando le preguntaron si se veía nuevamente en un rol de conducción política, respondió con ironía y descartó regresar al sector privado. “Ya estoy grande para eso”, expresó.

El cierre del foro tuvo un mensaje directo de Sanguinetti hacia el exmandatario argentino. “La Argentina necesita un baño de serenidad. Agarrá la regadera”, le dijo el dirigente uruguayo. Macri respondió con cautela y sostuvo que el país necesita “algunos puntos de acuerdo” para salir del estancamiento político y económico.