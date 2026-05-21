La lucha por la preservación del Templo de Villa Mercedes, en Jáchal, sumó un nuevo capítulo con el lanzamiento de un petitorio público encabezado por la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (Accodepas). La iniciativa busca frenar el avance de las máquinas y abrir una mesa de diálogo con las autoridades locales para explorar alternativas de preservación, argumentando que el edificio es una pieza fundamental de la historia del departamento y que su destrucción sería definitiva. Según la asociación, el proceso de demolición avanzó sin un debate técnico profundo ni la participación de expertos en arquitectura de tierra.

Uno de los puntos centrales de la denuncia apunta a la parálisis institucional en la provincia. Desde Accodepas señalaron que el Consejo de Patrimonio Provincial, organismo encargado de discutir y fiscalizar este tipo de intervenciones, no mantiene reuniones desde principios de 2024. “Lo que a nosotros nos preocupa enormemente es que está cerrado el Consejo donde este tema tenía que haber sido abordado”, sostuvo el arquitecto Leonardo Correa Fili, integrante de la asociación, subrayando la falta de intervención patrimonial en un caso de tal relevancia.

El principio de defensa de la cultura

Frente a los argumentos oficiales que sostienen que el Estado no puede intervenir por tratarse de un inmueble perteneciente a la Iglesia, los especialistas recordaron que existen normativas nacionales que exigen evaluaciones específicas para edificios históricos previos a cualquier demolición. Correa Fili fue tajante al respecto: “La legislación argentina se basa en el principio ‘in dubio pro cultura’, que quiere decir que siempre se tiene que fallar a favor de la cultura a nivel judicial o estatal”.

Para la asociación, el templo de 1886 no está condenado al colapso, sino que puede ser recuperado mediante técnicas modernas de conservación. En este sentido, el petitorio exige un estudio exhaustivo de las condiciones actuales del edificio, denunciando que se ha ignorado el paradigma de la restauración en favor de la destrucción.

Amparo legal y protección nacional

El reclamo de Accodepas no solo se basa en el valor sentimental, sino en un complejo andamiaje legal que incluye la Ley Nacional de Monumentos y Lugares Históricos (27103), la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico (25743) y la adhesión de Argentina a convenios de la UNESCO. Todas estas normativas sirven de sustento a la Ley del Digesto Provincial 571-F de Patrimonio Cultural y Natural de San Juan, que debería regir el destino de la capilla.

“La capilla es parte integral de la identidad de Jáchal y su demolición significaría una pérdida irreparable de la historia local”, concluye el documento que ya circula entre los vecinos y la comunidad técnica sanjuanina, buscando sumar presión social para revertir la decisión del Arzobispado y el Ministerio de Infraestructura.