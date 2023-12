¿Cuándo? Jake Paul asegura que está cerca de pelear con Canelo Álvarez

Jake Paul está dispuesto a respaldar sus palabras con acciones. Recientemente, el controvertido boxeador anunció su próximo enfrentamiento en el ring contra el relativamente desconocido Andre August, programado para el 15 de diciembre en Caribe Royale Resort en Orlando, Florida. En diálogo con The MMA Hour, el youtuber expuso que está todo encaminado para cruzarse con Canelo Álvarez pronto en el ring.

"Hay muchas razones. Es principalmente por mí, por mi experiencia, mi camino hacia el campeonato mundial y por crecer dentro del círculo, esas cuatro esquinas. Y para tener tiempo en mi haber. Creo que la gente, cuando dije que quería convertirme en campeón mundial, pensó que era sólo un truco o que lo decía sólo para vender más peleas o llamar la atención de la gente. Cuando lo dije, en realidad lo dije en serio", señaló Jake al comienzo.

Publicidad

Luego, Paul destacó: "Este soy yo actuando como un prospecto del boxeo. Soy yo construyendo mi experiencia en el ring, aceptando desafíos y manteniéndome alerta en el campamento. Este es el momento que necesito para poder llegar a ese nivel de ser el mejor del mundo. Ahí es donde voy a estar y en eso tengo mi mente puesta. Es mi mayor objetivo y este es el camino para llegar allí. Ya no se trata de hacer negocios y ganar todo este dinero. Ya he generado 250 millones de dólares, 200 millones de dólares en ventas de pago por evento. Lo hemos hecho. Excelente. Felicidades. Ahora se trata de boxeo real".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Creo que todavía hay algunos nombres que deben cuidarse, como Tommy Fury o KSI, por ejemplo. Nate Diaz me ha esquivado en MMA. Esas cosas todavía me emocionan, pero no estoy esperando a nada ni a nadie. Voy a llegar a mi objetivo de todos modos, y si queremos que esas otras peleas cruzadas sucedan en algún momento, entonces puede encajar en el calendario. Pero por ahora, estoy en el camino correcto, nada puede detenerme, visión de túnel, directo y luchando ahora para hacer crecer esa experiencia", resolvió el youtuber.

Lo que viene para Jake Paul

Además, dijo: "Creo que el camino que estoy tomando ahora me prepara en el futuro para pelear contra Canelo. Incluso es simplemente mostrarle que puedo pelear 10 o 12 rounds contigo, que lo he hecho con boxeadores profesionales reales y legítimos y los vencí. Entonces, cuando venza a estos muchachos en el año o dos por venir, y sigo elevando el nivel de la oposición, creo que yo contra Canelo se convierte en una pelea realmente interesante y algo en lo que mucha gente diría: 'Oh, Jake va a pelear'".

"Noventa por ciento positivo. Hay tanto apoyo de otros boxeadores y campeones mundiales que dicen que esto es asombroso, esto es asombroso. Esta es mi vida, y lo es. Esa es la verdad. Me encanta esta mierda. Me apasiona. Necesito boxeo. Esto es lo que hago, esto es lo que amo. Cuando no estoy en el gimnasio, soy como un cachorro perdido. Este es mi destino. Seguro, dos o tres peleas en 2024", cerró Jake Paul.