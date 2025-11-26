La escandalosa pelea entre Yanina Latorre y Paula Varela por un insólito motivo

La televisión argentina es testigo de una nueva Guerra de Primicias entre Yanina Latorre y Paula Varela, centrándose esta vez en quién será el sustituto temporal de Maxi López en MasterChef Celebrity. Este cruce ocurre en un contexto donde López se encuentra en el país lidiando con un verdadero drama familiar.

El futbolista, quien tiene a su pareja, Daniela Christiansson, a su hija Elle y a un bebé por nacer en Suiza, y a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto en Argentina, extendió su estadía. Al respecto de la distancia familiar, López resumió su sentir: “Siempre estoy extrañando”. Su plan es reunirse con Daniela el 5 de diciembre para estar presente en las últimas semanas de gestación y el nacimiento del bebé.

Debido a que va a volver a MasterChef Celebrity, necesita un reemplazo que le cuide el lugar. La polémica se encendió cuando, en Intrusos, Paula Varela afirmó que la producción había contactado a L-Gante.

Inmediatamente, Latorre salió al cruce de la información, desmintiendo categóricamente a su colega: “No entra L-Gante por Maxi López. Es otro el reemplazo, y yo lo sé. L-Gante no va a MasterChef”, soltó la conductora de SQP. Se suma a la confusión que el propio artista se refirió al tema y dijo que no sabe nada.

Esta no es la primera vez que ambas periodistas se enfrentan por información relacionada con el reallity culinario. Días atrás, el conflicto se había originado cuando Varela había asegurado la salida de Eugenia Tobal. En ese momento, Latorre refutó la veracidad de la información de Varela sobre las grabaciones: “Hoy a la mañana ella graba esa historia desmintiendo y a la tarde, Paula Varela va a Intrusos, y seguía sosteniendo que ayer se grabó la eliminación, y en el medio empezó a desdecirse. Ayer no se grabó eliminación, Paulita Varela”.