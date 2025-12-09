La continuidad del Sipad o Ley de Lemas renovada que rigió en las últimas elecciones provinciales, ya tiene fecha de vencimiento. Así lo adelantó el vicegobernador Fabián Martín, quien confirmó que en 2026 se abrirá formalmente el debate legislativo para impulsar una reforma electoral integral con vistas a las elecciones generales de 2027. La intención, subrayó, es que el proceso sea amplio, consensuado y con participación de todos los bloques de la Cámara.

“Hay tres proyectos. Dos de ellos contemplan la boleta única”, explicó Martín. Dichos proyectos son impulsados por distintas fuerzas políticas. Dos de ellos —el del Ejecutivo y el del Bloquismo— incluyen la incorporación de la Boleta Única Papel (BUP) como nueva herramienta de votación. El vicegobernador sostuvo que la provincia debe avanzar hacia un sistema más ordenado, moderno y transparente, y remarcó que desde el oficialismo están convencidos de que la BUP es el camino adecuado.

En contraste, el borrador presentado por el justicialismo no prevé la inclusión de ese mecanismo. Pese a eso, Martín insistió en que el diálogo con todos los espacios será central durante los primeros meses de 2026, período en el que está previsto el inicio de la discusión parlamentaria. “Por supuesto que nosotros somos de la idea de implementar la boleta única”, dijo, reafirmando la posición que mantiene el Ejecutivo desde que asumió la gestión.

Desde su lugar institucional, el vicegobernador también hizo referencia a los plazos legislativos que se manejarán. Detalló que la idea es abordar la reforma “en el primer trimestre o en el primer cuatrimestre del año”, con el objetivo de que la nueva normativa esté plenamente definida antes de que comience el calendario preelectoral de 2027. Si bien evitó anticipar el resultado final del debate, sí fue categórico en el punto central: el Sipad tiene fecha de salida. “Entre ellos dar de baja la ley de lemas”, aseguró Martín, al ratificar que uno de los consensos más extendidos es que el sistema vigente debe ser reemplazado.

El rivadaviense señaló que el propósito es construir una alternativa superadora que permita que “gane realmente el que más votos saque”, una definición que refleja la orientación mayoritaria dentro del oficialismo. En ese marco, señaló que la reforma deberá ser integral y no limitarse solo a la eliminación de la Ley de Lemas, sino también a la creación de un nuevo modelo electoral que garantice reglas claras y previsibles para todos los partidos.

Aunque aún restan meses para que el proyecto ingrese formalmente en la Legislatura, el anticipo de Martín marca el inicio del proceso político que buscará cerrar definitivamente la etapa del Sipad en San Juan. Con tres propuestas sobre la mesa, una discusión abierta entre los bloques y la mirada puesta en 2027, la provincia se encamina hacia uno de los debates institucionales más importantes de los últimos años.