El Papa León XIV pidió detener la violencia en Medio Oriente y llamó a los líderes internacionales a apostar por el diálogo para poner fin al conflicto que afecta a la región.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice instó a frenar los combates y expresó su profunda preocupación por la escalada de violencia que, según señaló, golpea a los pueblos de la zona desde hace dos semanas.

“Cesen el fuego, que se reabran caminos de diálogo”, pidió el Papa en su mensaje, pronunciado en nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

Durante su intervención, León XIV advirtió que “la violencia nunca podrá llevar a la justicia, a la estabilidad y a la paz que los pueblos esperan”, al tiempo que remarcó el grave impacto humanitario que está dejando el conflicto.

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El pontífice sostuvo que miles de personas inocentes han sido asesinadas y que muchas otras se han visto obligadas a abandonar sus hogares en medio de los ataques y enfrentamientos.

Además, expresó su cercanía con las familias que han perdido a sus seres queridos en los bombardeos contra escuelas, hospitales y zonas habitadas, y renovó su llamado a proteger a la población civil.

El líder de la Iglesia católica también manifestó su “gran preocupación” por la situación en Líbano, país que visitó en diciembre pasado, y recordó la muerte de un sacerdote maronita que fue alcanzado por un proyectil durante un bombardeo ocurrido esta semana.

Finalmente, reiteró su llamado a la comunidad internacional para que redoble los esfuerzos diplomáticos y permita abrir caminos que conduzcan a una paz duradera en la región.