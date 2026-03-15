En una nueva fase de la reforma administrativa, el Gobierno nacional ha decidido acelerar la enajenación de activos inmobiliarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Según confirmaron fuentes oficiales, el relevamiento patrimonial detectó una vasta cantidad de campos y predios, principalmente del Ejército Argentino, que hoy no poseen un fin operativo claro o que son alquilados a terceros para actividades productivas.

Desde la Casa Rosada aseguran que el objetivo es profundizar el recorte del gasto y optimizar los recursos del Estado. "Están llenos de campos y terrenos con un alto valor de mercado. Queremos que se vendan", señalaron fuentes del Ejecutivo, basándose en el Decreto 950/2024, que ya habilitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer de inmuebles considerados "innecesarios".

El interés de privados: el caso Fassi

La medida ya comenzó a despertar el interés del sector privado. Uno de los nombres que trascendió es el de Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, quien habría acercado una propuesta para adquirir un predio militar en dicha provincia. La intención del dirigente deportivo sería desarrollar un centro de entrenamiento de alto rendimiento, incluyendo en su oferta la construcción de nuevas instalaciones para el regimiento que actualmente ocupa el lugar.

Si bien la propuesta no ha sido oficializada mediante un proceso de licitación, en el entorno presidencial admitieron que ven con buenos ojos este tipo de iniciativas que combinan inversión privada con la modernización de la infraestructura estatal remanente.

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Hoja de ruta 2026: privatizaciones y ventas

La venta de estas tierras no es un hecho aislado, sino que forma parte de un engranaje mayor que incluye el plan de privatizaciones diseñado por el Ministerio de Economía. En Balcarce 50 sostienen que este año será clave para el traspaso a manos privadas de empresas emblemáticas como Correo Argentino, Intercargo, Belgrano Cargas y AySA.

Con estas acciones, el oficialismo busca no solo achicar la estructura burocrática, sino también generar un flujo de ingresos genuinos para el Tesoro Nacional en un año donde la ejecución administrativa será el eje central de la gestión de Javier Milei.