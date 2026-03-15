La Municipalidad de Rawson, bajo la coordinación de la Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, se enorgullece de anunciar una jornada exclusiva de captación de jugadores por parte del Club Atlético River Plate.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 20 de marzo en las instalaciones del Complejo El Bosque (Calle Lemos y Chino Saldaño, Villa Krause). La convocatoria es totalmente gratuita y está dirigida a niños de las categorías 2013 a 2019, tanto residentes de Rawson como de todos los departamentos de la provincia.

Esta iniciativa busca brindar una oportunidad única para que los chicos del departamento y de toda la provincia muestren su talento ante captadores oficiales, fomentando el deporte y el desarrollo integral de la juventud sanjuanina.

Cronograma de Pruebas

La jornada se dividirá en dos turnos para asegurar una correcta organización:

Turno Mañana:

• 09:00 hs: Categoría 2013

• 10:00 hs: Categoría 2014

• 11:00 hs: Categoría 2015

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Turno Tarde:

• 16:00 hs: Categoría 2016

• 17:00 hs: Categoría 2017

• 18:00 hs: Categorías 2018 y 2019

La captación estará liderada por los especialistas oficiales Luis Pereyra y Mario Moreno. Se solicita a todos los participantes concurrir con ropa deportiva adecuada y llevar su propia botella de agua para asegurar una correcta hidratación durante las pruebas.

Para mayor información o consultas, los interesados pueden comunicarse con "Catita" Moreno al teléfono 2645027409.