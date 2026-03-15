Domingo de calor en San Juan: la máxima rozará los 31 grados este 15 de marzo

Para quienes planean disfrutar del descanso dominical al aire libre, las noticias son alentadoras. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, San Juan vivirá un domingo 15 de marzo con excelentes condiciones climáticas, marcado por un ascenso de la temperatura que hará recordar que el verano aún no se retira del todo.

La jornada comenzará con una madrugada fresca, con una mínima de 17°C y cielo algo nublado. Con el correr de las horas, el sol comenzará a ganar protagonismo, llevando el termómetro a los 18°C durante la mañana, bajo un cielo parcialmente nublado.

El pico máximo de temperatura llegará durante la tarde, cuando se espera que el termómetro alcance los 31°C. Será el momento de mayor calor, acompañado por vientos leves del sector noroeste con ráfagas que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el tiempo se mantendrá estable con una temperatura de 23°C, ideal para cerrar el fin de semana sin necesidad de abrigo pesado.

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Pronóstico extendido: lunes con cambio de viento

Para el inicio de la semana laboral, el panorama meteorológico presentará algunos cambios. El lunes 16 de marzo se mantendrá estable en cuanto a lluvias, pero el cielo comenzará a cubrirse y el viento sur será el protagonista. La mínima será de 19 grados y la máxima de 29 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado y el viento será del sector sur con 23 - 31 kilómetros por hora.

A pesar del aumento de la nubosidad para el lunes, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%, por lo que no será necesario el paraguas, aunque sí habrá que tener precaución con las ráfagas del sector sur durante gran parte del día.