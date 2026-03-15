El próximo jueves 19 de marzo llega una nueva edición de “Raíces y Alas – Storytelling”, un encuentro pensado para emocionarse, reflexionar y recordar que las buenas historias también pueden transformarnos. La cita será en el Centro Cultural Conte Grand, con una propuesta que combina arte, relatos personales y experiencias sensoriales.

En esta ocasión, seis oradores subirán al escenario para compartir historias de vida de aproximadamente ocho minutos cada una. Aunque el evento mantiene el factor sorpresa respecto a los contenidos específicos, se anticipa que los relatos abordarán temas como resiliencia, superación personal, crecimiento y experiencias que han marcado un antes y un después en la vida de quienes las cuentan. El objetivo es que esas vivencias puedan inspirar y generar identificación en quienes las escuchan.

A diferencia de un micrófono abierto, cada participante atraviesa previamente un taller de narración donde trabaja su historia para comunicarla de manera clara y efectiva. De este modo, el evento busca cuidar tanto la calidad del relato como la experiencia del público.

El espectáculo contará con la presentación y dirección de Pablo Montemurro, quien estará a cargo de la coordinación en escena. En esta edición, los narradores serán Gonzalo Guarnido, Lucas Malaisi, Eva Corchado, Paola Alanís, Guadalupe Calvo y Oscar Rodríguez.

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La experiencia está pensada como un espectáculo integral: comienza con una apertura artística, continúa con el bloque principal de historias y, durante el intervalo, el público puede disfrutar de intervenciones culturales, muestras y degustaciones de productos regionales.

“Raíces y Alas" nació en San Juan en 2018 con la intención de crear ámbitos de conexión real entre las personas a través de sus historias de vida. La iniciativa busca humanizar los espacios culturales y públicos, promoviendo la empatía y el entendimiento mutuo.

El “storytelling” (narración de historias) tiene término anglosajón, es el arte de transmitir mensajes, emociones y conocimientos a través de historias estructuradas, conectando con la audiencia con el fin que haya identificación a través de la emotividad. Es una herramienta originada del marketing y la educación empresarial para captar atención, generar empatía y facilitar la comprensión de conceptos complejos en la publicidad directa.

Las entradas para el encuentro pueden adquirirse a través de este enlace en la ticketera Avantti.io a un costo de $15.000.