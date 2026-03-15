Con la planificación y proyección necesaria, se pondrá en marcha la XXXI Feria Internacional de las Artesanías y está confirmado que será desde el 30 de abril, hasta el 10 de mayo en el Complejo Costanera Predio Ferial, en Chimbas.

El objetivo ya está encaminado y la organización de la feria se encuentra desarrollando la logística pertinente para montar la estructura y los servicios que se dispondrán para uno de los encuentros culturales más importantes del oeste argentino.

El tradicional evento anual reúne a más de 200 artesanos, productores, diseñadores y emprendedores de la provincia, de otras ciudades del país y de Sudamérica.

Como es habitual, un sector importante del complejo estará destinado para distribuir los pabellones numerados, destacándose una carpa exclusiva para los departamentos de la provincia, para el Mercado Artesanal Luisa Escudero y también para la gastronomía regional, haciendo que cada visita sea toda una experiencia agradable para el público.

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La feria, con respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, tendrá varios días para comprar y estimular el comercio de la industria creativa y cultural.

Próximamente, se anunciarán las fechas para la convocatoria, inscripción y fiscalización de los artesanos que quieran participar. Y la venta de entradas se dará a conocer en las próximas semanas.