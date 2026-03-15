Domingo 15 de Marzo
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Pronóstico del día: Un domingo soleado para disfrutar al aire libre

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una agradable jornada con algunas nubes pero con temperaturas que alcanzarán los 31ºC como máxima. El sol reinará durante el día, ideal para salir a pasear. 

POR REDACCIÓN

Hace 7 horas
El tiempo para el domingo estará perfecto para actividades al aire libre.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional este domingo sanjuanino será una agradable jornada para salir a pasear o hacer actividades al aire libre. Por la mañana habrá algunas nubes y en las primeras horas el aire fresco invita a practicar ejercicio o mantener húmedo el jardín. Para el mediodía y buena parte de la siesta y la tarde, se impondrá un cielo bien soleado, ideal para disfrutar haciendo alguna escapada a lugares de esparcimiento o en espacios verdes para estar en contacto con la naturaleza.

La mínima será de 21°C y la máxima alcanzará los 31°C. Por el momento, las condiciones se mantendrán estables. Se registra actualmente una humedad del 77%, el viento es mínimo, apenas unos 8km/h con dirección este y una visibilidad de unos 15km.

El pronóstico para el lunes indica que habrá un leve descenso de la temperatura y durante gran parte del día el cielo empezará a nublarse. La mínima será de 19ºC y la máxima de 29ºC. Hasta ahora las condiciones se mantendrán sin cambios bruscos. Tampoco se detectan alertas o avisos a corto plazo, sin novedades.

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