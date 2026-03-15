De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional este domingo sanjuanino será una agradable jornada para salir a pasear o hacer actividades al aire libre. Por la mañana habrá algunas nubes y en las primeras horas el aire fresco invita a practicar ejercicio o mantener húmedo el jardín. Para el mediodía y buena parte de la siesta y la tarde, se impondrá un cielo bien soleado, ideal para disfrutar haciendo alguna escapada a lugares de esparcimiento o en espacios verdes para estar en contacto con la naturaleza.

La mínima será de 21°C y la máxima alcanzará los 31°C. Por el momento, las condiciones se mantendrán estables. Se registra actualmente una humedad del 77%, el viento es mínimo, apenas unos 8km/h con dirección este y una visibilidad de unos 15km.

El pronóstico para el lunes indica que habrá un leve descenso de la temperatura y durante gran parte del día el cielo empezará a nublarse. La mínima será de 19ºC y la máxima de 29ºC. Hasta ahora las condiciones se mantendrán sin cambios bruscos. Tampoco se detectan alertas o avisos a corto plazo, sin novedades.