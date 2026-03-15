Durante el mediodía del sábado, un grupo de asaltantes consumó por tercera vez consecutiva una carnicería ubicada en Rawson. Pero por un rápido llamado al 911, efectivos policiales logró capturar a uno de los ladrones. Sin embargo, los otros dos sospechosos, son intensamente buscados.

El hecho ocurrió en calles Reconquista y Meglioli. Basadas en las cámaras de seguridad y los testimonios, las versiones preliminares indicaron que el modus operandi de los delincuentes, consistía en descender en un taxi hasta el lugar, el cual era el blanco objetivo.

Dos de los sujetos se bajaban del vehículo e ingresaban al negocio, mientras que el tercero permanecía afuera de campana.

Uno de los sospechosos se acercaba a la carnicería y pedía una cierta cantidad de carne, mientras que el otro iba a la fiambrería y se llevaba productos de ahí. Los dueños del comercio los reconocieron y llamaron al 911. Los tres sujetos salieron corriendo, pero uno de ellos fue acorralado y finalmente reducido.

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El sujeto quedó detenido a disposición de la Justicia mientras que los otros están siendo intensamente buscados.