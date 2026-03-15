Después de idas y venidas, desacuerdos y con la escalada del conflicto en Medio Oriente en aumento, la UEFA anunció la suspensión de la Finalissima que debían disputar la selección argentina y la selección española, luego de que el partido programado para el 27 de marzo en Qatar.

Ante la falta de condiciones de seguridad no son las adecuadas por la guerra en la región, el organismo europeo explicó que intentó encontrar alternativas para mantener el encuentro, incluyendo la posibilidad de disputarlo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid o incluso organizar una serie a doble partido entre España y Argentina, pero las propuestas no lograron el acuerdo de todas las partes involucradas.

Ante la falta de una sede y fecha compatibles, la UEFA confirmó finalmente la cancelación de esta edición de la Finalissima, torneo creado junto a Conmebol para enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica, y agradeció tanto a las autoridades de Catar como a los organizadores que intentaron llevar adelante el evento.