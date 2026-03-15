Culminó el Grand Prix de China de la Fórmula 1 con una buena noticia para los aficionados argentinos, el piloto Franco Colapinto de la escudería Alpine, protagonizó una gran actuación para terminar en la décima posición y así sumar sus primeros puntos en la tabla general del campeonato luego de más de un año.

El comienzo de la carrera fue positivo para Franco, llegó a estar en la segunda posición e incluso se recuperó luego del infantil choque del francés Esteban Ocon (Haas), el argentino logró una buena remontada en las últimas vueltas para finalizar en la zona de puntos.

La última vez que había sumado puntos fue en el Gran Premio de Estados Unidos 2024, que se llevó a cabo el 20 de octubre en el Circuito de las Américas de la ciudad de Austin.

En la salida de boxes, Colapinto recibició un choque en su monoplaza por un error de un competidor.

En aquella ocasión, Colapinto había largado 15°, aunque una acertada estrategia con los neumáticos y una actuación casi perfecta le permitió escalar cinco posiciones para sumar un importante punto.

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La otra carrera en la que el argentino sumó puntos se dio en el GP de Azerbaiyán 2024, en la que fue solo su segunda carrera en la Fórmula 1.

Aquel día, el argentino se lució en el Circuito Callejero de Bakú para quedar octavo y así sumar unos más que destacables cuatro puntos.

Ese Gran Premio de Azerbaiyán fue histórico para el automovilismo nacional, ya que Colapinto cortó con la sequía de 42 años con argentinos sin sumar puntos. El anterior había sido Carlos Reutemann, en el GP de Sudáfrica 1982, donde quedó segundo.

El camino recorrido

Colapinto había clasificado en el 12° lugar, largó en el 10° puesto debido a la baja por problemas mecánicos de los McLaren del británico Lando Norris y del australiano Oscar Piastri.

Desde un principio, el argentino demostró que estaba más que inspirado, ya que en la largada pasó a dos oponentes y antes del final de la primera vuelta ya estaba sexto pese a haber largado con neumáticos duros.

En las primeras vueltas hubo un safety car, por lo que varios oponentes pararon en boxes y Colapinto escaló hasta la segunda posición, ya que decidió apostar a estirar el cambio de neumáticos.

A partir de allí, el argentino solo fue superado por rivales con mejores autos y neumáticos, mientras que protagonizó una impresionante defensa ante el francés Esteban Ocon (Haas).

Sin embargo, hubo un momento de gran suspenso, debido a que Colapinto paró en boxes en la vuelta 33 y mientras salía fue chocado de manera insólita por Ocon, quien lo quiso superar en un sector donde no tenía espacio.

Por suerte, el choque solo se limitó a un trompo, aunque no presentó problemas en su monoplaza y pudo recuperarse de gran manera para terminar escalando hasta la décima posición.

Finalizada la carrera, el argentino reconoció que el punto conseguido tiene valor, aunque remarcó su enojo por los problemas sufridos: “Obviamente fue bueno haber sumado puntos, pero estoy triste por cómo se dio. No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros”, explicó.

Además, detalló que su monoplaza sufrió daños importantes: “Tenía mucho ‘graining’ en el último stint y muchos daños en el piso, la parte trasera derecha quedó toda rota. Perdí mucha carga aerodinámica y eso me complicó muchísimo”, luego del choque de Ocon que lo dejo con menos oportunidades de sumar puntos de las cuales tenía en mente.

Colapinto también cuestionó algunas decisiones durante la carrera y lamentó las oportunidades perdidas, aunque destacó el esfuerzo realizado: “Lo di todo, empujé todas las vueltas e hice una de mis mejores carreras. Cuando das todo y no salen las cosas te da más bronca”, aseguró.

De cara a la próxima fecha, el argentino intentó mirar hacia adelante: “Ahora vamos con todo a Japón, otra pista nueva para mí. Ojalá podamos tener el auto en mejores condiciones y estar un poco más cerca en rendimiento”.

Lo que dejó la carrera

La victoria en el GP de China quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes) quien tuvo una actuación casi perfecta para convertirse en el segundo piloto más joven en ganar una carrera en la categoría reina del automovilismo con solo 19 años y seis meses.

El récord sigue en manos del neerlandés Max Verstappen, que lo hizo con 18 años y siete meses.

El podio lo completaron los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari), mientras que los otros pilotos que sumaron puntos fueron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el británico Oliver Bearman (Haas), el francés Pierre Gasly (Alpine), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el francés Isack Hadjar (Red Bull), el español Carlos Sainz Jr. (Williams) y finalmente, Colapinto.

Luego del GP de China, el líder del campeonato sigue siendo Russell con 51 puntos, aunque Antonelli recortó una interesante distancia y se puso a solo cuatro unidades.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el Grand Prix de Japón.

El italiano dominó de principio a fin. El podio lo completaron los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).



