Con la llegada del otoño, muchos cultivos de verano dejan de ser viables, pero se abre una nueva oportunidad para sembrar especies que se adaptan mejor a las bajas temperaturas y permiten cosechar antes de fin de año.

Entre las opciones más recomendadas se encuentran verduras de hoja como lechuga, espinaca y acelga, que crecen rápidamente y toleran bien el clima fresco. También se destacan cultivos como zanahoria, remolacha y rabanito, que pueden desarrollarse en esta época con buenos resultados.

Otra alternativa ideal para el otoño son las arvejas y habas, que no solo resisten el frío, sino que además aportan nutrientes al suelo, favoreciendo futuras siembras.

En el caso de las aromáticas, especies como el perejil, el cilantro y la cebolla de verdeo también pueden sembrarse en esta temporada, ofreciendo cosechas en pocas semanas.

Los especialistas recomiendan prestar atención al riego, ya que las temperaturas más bajas reducen la evaporación, y evitar el exceso de agua que puede dañar las raíces.

Además, es clave elegir un lugar con buena exposición solar y proteger los cultivos de heladas intensas, especialmente en las primeras etapas de crecimiento.

De esta manera, el otoño no solo marca el fin de ciertos cultivos, sino también el inicio de una nueva temporada productiva que permite seguir aprovechando la huerta durante todo el año.

¿Cómo sembrar cada especie?

Por almácigo:

Brócoli

Repollo

Kale

Repollo de Bruselas

Coliflor

Lechuga

Acelga

Cebolla

Verdeo

Puerro

Mostaza

Hinojo

Apio

Directo en el suelo: