Agustín Rossi, candidato a vicepresidente de Sergio Massa, visitó San Juan este jueves, en contacto con DIARIO HUARPE el actual Jefe de Gabinete de la Nación, se mostró dispuesto a dialogar con el gobernador electo en San Juan, Marcelo Orrego. "No tengo problema en llamarlo", aseguró.

Rossi llegó a San Juan poco antes de las 12 y fue recibido por el gobernador Sergio Uñac en Casa de Gobierno en donde mantuvo contacto con los medios locales que le consultaron sobre la situación nacional y la coyuntura del balotaje del 19 de noviembre.

En contacto con este diario, el funcionario nacional aseguró que no ha llamado al gobernador electo Marcelo Orrego, quien además es uno de los máximos referentes de Justos por el Cambio en San Juan. Rossi explicó en referencia a Orrego que "no me he comunicado con él, pero no tengo ningún inconveniente en hablar con él. Dialogamos con todos", aseguró el referente de Unión por la Patria.

Sobre el balotaje que se disputará entre Sergio Massa y Javier Milei, el dirigente reconoció que más de un 60% de los electores no votaron por Unión por la Patria, pero aseguró que está seguro de que entre estos electores hay gente que pondera y defiende valores como el de la educación pública, "a ellos vamos a interpelarlos", aseguró Rossi en referencia a la estrategia que tienen para encarar el balotaje.

Poco antes del contacto con este diario, Rossi también habló del balotaje y aseguró: "Nosotros lo que le queremos transmitir a los argentinos es que con Sergio Massa van a tener un presidente que defienda la salud pública, la educación pública, el trabajo, la justicia social, la movilidad social descendente, que ningún argentino va a tener que tener miedo que alguno de los derechos adquiridos que tenga lo pierda y que ninguno de los derechos colectivos que tengan los argentinos van a ser perdidos", cerró.