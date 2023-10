Luego de las elecciones generales, que tuvieron como resultado un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, el líder libertario recibió el apoyo de Patricia Bullrich. A pesar del apoyo de la ex candidata, tomarán distancia, sobre todo en la campaña debido a que se busca cuidar al electorado y evitar resquemores entre los dirigentes libertarios por los espacios de poder en caso de ganar.

El apoyo de Bullrich no redundará en una campaña conjunta, advirtieron ayer desde La Libertad Avanza. “No van a haber salidas juntos. No va a haber plan de comunicación juntos. Lo de Bullrich es un respaldo, no un acuerdo”, insistieron en el entorno de Milei, donde consideran que mostrarse en público con los dirigentes a los que hasta hace días acusaban de hacer política para vivir del Estado perjudicaría su imagen ante los votantes más fieles.

“A nosotros no nos conviene. Si nos beneficiara ya hubiera habido foto y conferencia juntos, por algo no pasó”, señaló un referente de la cúpula libertaria, preocupado por resguardar la adhesión de su núcleo duro. El domingo, LLA se topó con que el piso del 30 por ciento obtenido en las PASO se había transformado en un techo, y ahora buscan perforarlo con ayuda de PRO con la difícil tarea de no perder votos propios. “Ellos nos van a bancar siempre, ya nos eligieron dos veces. Pero hay que respetarlos”, agregó otro. La movida del martes ya generó algunas fugas, aunque de baja importancia en el conjunto, como la de la diputada electa por Entre Ríos, Liliana Salinas, que dejó el espacio indignada. “Creímos en Javier Milei (y ahora) nos quieren llevar a acordar, transar, y abrazar a ‘los mismos de siempre’”, lanzó en un comunicado, al dar el portazo.

Aunque no hubo conferencia de prensa, ni foto, ni recorrida de a dos, Milei y Bullrich sí se mostraron juntos en el piso de la señal TN la noche siguiente a la charla que rubricó el acercamiento. No obstante, en el frente de derecha juraron que se trató de una falla, acusaron al periodismo de forzar ese encuentro y adelantaron que no volverá a repetirse una imagen similar, al menos en lo inmediato. “Nos la hicieron desde adentro. Los invitaron a los dos por separado y los hicieron coincidir”, juró un libertario de la primera hora. No es la primera vez que incriminan de esta manera a productores televisivos. El propio Milei reconoció hace algunas semanas que había declinado una invitación del mismo canal porque creía que lo obligarían a debatir con el cineasta afín al PRO, Juan José Campanella. Esta vez, dicen, no lo advirtió.