Como si no resultara suficiente el hecho de que muchos sanjuaninos no cuentan con el poder adquisitivo necesario para consumir en bares o restaurantes, hay locales gastronómicos que no exhiben los precios en sus cartas, lo que solo genera confusiones y malos momentos a la hora de pagar la cuenta. Por este motivo, la Dirección de Defensa al Consumidor sale a controlar a estos comercios, pide que la gente denuncie y advierte por multas elevadas.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la titular del organismo, Fabiana Carrizo, confirmó que han sido anoticiados sobre esta práctica ilegítima, y aseguró que están abocados a controlar este acto fraudulento. “Queremos creer que ocurre por desconocimiento, pero es un acto abusivo. Por más que desde Nación se haya derogado la Ley de Góndolas y otras resoluciones similares, hay normas que siguen vigentes y una de ellas es exhibir los precios”, aseveró.

A su vez, Carrizo explicó que es necesario exigir la publicación de los precios, ya que es la única forma de que tiene el consumidor de saber si puede o no acceder a un producto. En este sentido, pidió que estos casos sean denunciados ante la dirección y, además, sugirió que ante una situación de este tipo, lo mejor es no consumir.

Además, la funcionaria indicó que esta práctica está en falta con la ética comercial, y enfatizó que los cambios constantes en los precios debido a la galopante inflación, no pueden ser una excusa, ya que es un deber el actualizar las cartas. En este sentido, también recalcó que están tras los gastronómicos que imponen recargos a los pagos por débito o crédito en una sola cuota.

Por otra parte, Carrizo fue tajante al asegurar que comenzarán a multar por este tipo de prácticas, y señaló que las sanciones económicas tienen como piso el valor de la canasta básica (actualmente $495.798). En este sentido, confirmó que el control será exhaustivo y se realizará en todos los departamentos de la provincia.

Hizo hincapié en que los consumidores afectados denuncien formalmente estas situaciones presentando pruebas ante la dirección, ya que la mayoría de las notificaciones se hacen de manera informal mediante llamados telefónicos, lo cual sirve para iniciar una investigación, pero eso conlleva otros tiempos atravesados por la burocracia, mientras que la denuncia resulta la forma más celera para obtener una solución.

Gastronómicos: condenan, pero justifican ciertos casos

En comunicación con DIARIO HUARPE, el titular de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica, Mariano Carmona, aseguró no estar al tanto de la ocurrencia de este tipo de situaciones, pero se mostró efusivo al confirmar que -por legislación- los precios deben ser exhibidos.

A su vez, deslizó que -a su criterio- quienes hayan incumplido con la normativa, probablemente no lo hicieron de mala fe, y argumentó que existe un escenario de volatilidad que dificulta la actualización de los precios, sobre todo en las cartas impresas. “Hay que tener en cuenta que los valores de los insumos cambian todos los días”, enfatizó.

Además, destacó que desde la Federación alientan a que para disminuir este tipo de reclamos, los trabajadores del rubro implementen nuevas tecnologías que les permitan mantenerse actualizados al menos en la virtualidad, mediante cartas con códigos QR, o menús digitales que ofrecen diversas plataformas, incluso de forma gratuita.

Dato

Desde la Dirección de Defensa al consumidor se encuentran ultimando detalles para el lanzamiento de una aplicación mediante la cual los consumidores podrán realizar todo tipo de trámites y denuncias de manera virtual y gratuita. Según anticipó a DIARIO HUARPE la titular del organismo, la app quedaría en funcionamiento a mediados de marzo.