Luego de conocerse la situación de las familias que habitan una icónica casa de la Capital de San Juan, ubicada sobre avenida Rawson entre avenida Córdoba y General Paz, el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia intervino a través de la línea 102 para abordar la problemática y brindar asistencia a los pequeños que residen ahí.

La casa está ubicada en un punto clave de la Capital de San Juan. Foto: Archivo Huarpe.

El abordaje consta de un relevamiento para conocer la cantidad exacta de familias que residen en esa vivienda y a partir de esos datos comenzar los trabajos puntuales que se pueden desarrollar en el lugar. Es por eso que la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, citó a las madres para entrevistarlas y conocer puntualmente la realidad de cada familia, en el marco del programa de fortalecimiento familiar, pero informaron que ninguna de ellas asistió.

En este programa, equipos técnicos y profesionales del Ministerio de Desarrollo Humano, citan a los padres para que puedan dar información sobre la situación que atraviesan y de esa manera, ser asistidos en el caso de que les hiciera falta.

“Lo que tratamos es coordinar entre todos porque dejar 11 familias en la calle en este momento es complicado”, mencionó a DIARIO HUARPE Raquel Trincado, directora de Niñez del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia.

La mayor preocupación de los funcionarios pasa por el estado en el que se encuentra el edificio, ya que es una construcción muy antigua que no ha sido remodelada en varios años y las condiciones habitacionales no son las ideales. Por otro lado, los profesionales rescataron que en esa vivienda no se detectaron faltas ni vulneración a los derechos de los niños debido a que sus familias, a pesar de todas las dificultades, logran contenerlos.

Sin embargo, desde la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia entienden que, al estar ocupando esa vivienda de manera ilegal, en algún momento esas familias podrían ser desalojadas por lo que Desarrollo Humano se encuentra trabajando, en coordinación con la Municipalidad de Capital, para evitar que esa gente quede en situación de calle y articular las decisiones que se pueden ir tomando sobre el tema.

“No buscamos que las familias pierdan el contacto con los niños, pero queremos garantizar la educación y la salud en el caso que hiciera falta”, mencionó Verónica Orozco del área social de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

El municipio realizó un allanamiento para limpiar la zona. Foto: Archivo Huarpe

La situación es compleja, ya que, en la casa de la avenida Rawson residen al menos 11 familias en situación de calle que, por distintos motivos, se fueron alojando en el domicilio. Cabe recordar que luego de que algunos vecinos de la zona realizaran distintas denuncias ante las autoridades debido al mal olor y la contaminación, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, organizó un operativo a través del Juzgado de Faltas del departamento para limpiar, liberar y desratizar el ambiente.