El pasado miércoles 21 de febrero, el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Capital, realizó un allanamiento en una emblemática casa ubicada sobre Avenida Rawson entre Avenida Córdoba y calle General Paz, tras recibir múltiples denuncias de los vecinos de la zona por hechos de inseguridad y contaminación. DIARIO HUARPE habló con Cristian Ginsberg, quien reside en ese domicilio con su hija menor de edad.

La situación es alarmante, ya que hay 30 personas en situación de calle viviendo en ese domicilio. Además, por el contexto económico que atraviesan no pueden afrontar gastos para camas y colchones y por eso algunos niños y adultos mayores duermen en el piso. Por otro lado, como la casa funcionó como un hotel, tiene 13 habitaciones y cuenta con 5 baños, pero solo uno está habilitado porque el resto no tiene ni inodoros. En ese sentido, la casa cuenta con un espacio para cocina, pero nadie puede cocinar, ya que no tienen artefactos para dicha práctica.

Hay baños son utilizados solo para higiene personal. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe

Cabe mencionar que a ninguna de las familias cuenta con trabajo y realizan changas en distintas áreas. Según Cristian, algunos limpian vidrios y otros cuidan autos, pero ninguno es delincuente.

“Hacemos lo que podemos para sobrevivir, pero nadie sale a robar. Somos gente de la calle que hemos perdido todo”, dijo el hombre.

Las familias que residen en el domicilio están en situación de calle. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe

El hombre mencionó que ellos no tienen dónde arrojar la basura, ya que no cuentan con contenedores por la zona y que por eso tienen que acumular dentro del domicilio para luego hacer un viaje al depósito de basura más cercano. Es por eso que a través de este medio solicitó que la Municipalidad de la Capital les coloque un contenedor y de esa manera colaborar con el medioambiente. Cabe mencionar que ese tramo de la Avenida Rawson es sumamente transitado por colectivos de la Red Tulum debido a la cercanía con la terminal, por lo que sería complicado colocar un contenedor sobre la calle.

Las familias pidieron un contenedor para poder sacar la basura. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe

Por otro lado, las familias que residen en esa casa pidieron de manera urgente una entrevista con el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, para ver qué solución les pueden otorgar, al menos para evitar los niños sigan durmiendo en el piso.

Ubican colchones en el piso ya que la mayoría no cuenta con camas. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe

Sobre el allanamiento

La finalidad del allanamiento llevado a cabo por el Juzgado de Faltas de Capital, el pasado miércoles 21 de febrero, tuvo que ver puntualmente para liberar, limpiar y desratizar el ambiente. Cabe destacar que ese domicilio es privado y está ocupado ilegalmente por al menos 30 personas en situación de calle.

Sobre el desalojo, Sergio Contegrand, secretario del Juzgado de Faltas de Capital, explicó que los Juzgados municipales no tienen facultades para realizar ese tipo de procedimientos al tratarse de un inmueble privado. De esta manera, el municipio solo intervendrá en operativos de limpieza para desratizar y sanitizar el domicilio.