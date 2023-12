La Unión Vecinal Valle de Zonda tiene nueva sede y ya se encuentra en funcionamiento para brindarles atención a los vecinos. La buena noticia llega tan solo un mes después de que el organismo sufriera el desalojo del edificio donde funcionaba, debido a la gran cantidad de deudas que acarreaba.

La novedad fue confirmada a DIARIO HUARPE por el interventor de la Unión Vecinal, Walter Correa, quien explicó que la nueva sede está ubicada en el local 3 del Club Juventud Zondina, sobre la calle Pedro Echagüe del departamento.

Publicidad

En este sentido, el interventor explicó que llegaron a un acuerdo de palabra con la institución deportiva, lo cual les permitió asentarse rápidamente en el nuevo lugar, pero afirmó que la intención es firmar un contrato de alquiler por tres años. La nueva sede está ubicada a tan solo 500 metros del lugar donde antes funcionaba el organismo

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

A su vez, aseguró que en la nueva sede ya están brindando todos los servicios administrativos que le competen a la entidad, como el cobro del servicio de agua potable, los trámites de solicitud de conexión domiciliaria y la atención de reclamos.

Por otra parte, Correa aseveró que no recibieron ningún tipo de ayuda por parte del municipio, y los gastos de la mudanza fueron cubiertos por los propios recursos de la institución. Además, afirmó que ya entregaron en perfectas condiciones el antiguo edificio, el cual se encuentra en estado de abandono.

El desalojo

El pasado 19 de octubre, por falta de fondos y no poder afrontar un juicio laboral, la Unión Vecinal Valle de Zonda perdió su sede. La entidad, que se encarga de proveer el agua potable casi en la totalidad del departamento, se quedó sin casa.

Publicidad

El problema surgió cuando un ex empleado municipal demandó a la unión vecinal por no haber pagado su indemnización. En consecuencia, el ex trabajador José Luis Trigo, inició la demanda que terminó en la subasta de las instalaciones. El edificio se terminó rematando por malas gestiones de los interventores que por más de 10 años estuvieron con este problema judicial sin tomar cartas en el asunto.