Desde México, un sanjuanino donó la bici para Anita

La solidaridad y la entrega humana de los sanjuaninos; el servicio del los medios de comunicación; y la tecnología, no tiene límites.

Cuando el 31 de enero de este año, DIARIO HUARPE publicó el pedido de ayuda y la necesidad de Anita (ver Mirá También); un joven sanjuanino (José Moll), recorría México en su moto. Y en uno de sus descansos, en uno de los pueblos de tierra arida mexicana, se puso a leer la nota que un amigo le había compartido desde su Facebook.

Tras leerla, algo se movilizó en él. Y luego de pensarlo unos segundos, surguió el: “¿Y por qué no?”.

Un pregunta que hoy, a unas semanas de aquello, muestra por las calles de Sarmiento a una Anita feliz rondando en su bici nueva. Esa bici que le permitirá seguir pedalendo, con más fuerza que nunca, por sus sueños.

“La verdad que al conocer la historia y la necesidad de Ana, me conmovió un montón y me dije: y por qué no?”, contó a DIARIO HUARPE José Moll. “Yo tenía la bici parada, Ana la necesitaba. Listo, no se piensa más: esta es la oportunidad de hacer algo bueno por alguien”.

José, como pudo (porque el servicio de comunicación telefónica donde se encontraba en ese momento era malo), se puso en contacto vía whatsaap con el diario.

El mensaje, literalmetne, decía:

Hola amigos del Diario Huarpe

Tengo la bici para Anita

Yo soy José el sanjuanino que viaja en moto por América

Antes competía en ciclismo y mi bici quedó allá.

En Argentina

La quise vender pero me daba nostalgia

Creo que apareció la oportunidad para ver mi bici en acción y representando los colores de San Juan en la ruta.

Ante ello, DIARIO HUARPE inmediatamente respondió, ofreció disposición y después de una serie de mensajes, coordinó el contacto con la familia Díaz. Y este martes, el encuentro con los papas de José (Ana y Esteban), que entre lágrimas y muchísima emoción, entregaron a Anita la bicicleta (foto).

“La verdad, no tengo palabras para explicar lo que siento”, le dijo a DIARIO HUARPE Ana “Es una mezcla de alegría, agradecimiento, emoción, sorpresa. La verdad, no puedo creer lo que estoy viviendo. Y cada vez que me acuerdo, me emociono y lloro”.