Desesperada búsqueda de un hombre de 38 años que no aparece

La Policía de San Juan y la Justicia provincial activaron el protocolo de búsqueda tras la denuncia por la desaparición de Santiago Emiliano Paredes, de quien no se tienen noticias desde hace cinco días.

Fuentes policiales informaron que Paredes, de 38 años de edad, se ausentó de su domicilio el pasado lunes 6 de abril. Según los datos aportados en la denuncia oficial, el hombre es de nacionalidad argentina, tiene una estatura aproximada de 1,68 metros, tez blanca y contextura física mediana.

Para facilitar su reconocimiento, se detalló que Santiago posee ojos de color marrón, cabello corto lacio castaño oscuro y rostro de forma cuadrada. Entre sus rasgos faciales se destaca una nariz convexa (aguileña), boca grande y labios medianos.

Al momento de su desaparición, vestía una remera de mangas cortas color negra con la inscripción de la marca "Nike" y un pantalón de jean de color claro.

Desde los organismos de seguridad se pide a la población que cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo sea comunicado de inmediato. Se puede realizar una denuncia de manera anónima llamando al 911 o acercándose a la dependencia policial más cercana a su domicilio.