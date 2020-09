Detuvieron a la embajadora del Sol de Calingasta por estar en una fiesta clandestina

Fátima Leonela Pizarro, actual embajadora de Calingasta tras la última edición de la Fiesta Nacional del Sol terminó demorada por la Policía tras ser sorprendida en una fiesta considerada como clandestina a causa de la cuarentena en Fase 3 impuesta para prevenir contagios de coronavirus.

La joven de 27 años figura en el parte oficial emitido por las autoridades judiciales que informaron de la realización de esta fiesta. El festejo en cuestión fue en una casa particular ubicada en el Callejón Ferrer en Barreal.

Los efectivos de la Comisaría 33° de la Policía aprendió 8 caballeros y 4 damas entre las que figura la representante departamental. Intervino la Unidad Fiscal número 4 por infracción al artículo 205 y 239 del Código Penal Argentino. Además secuestraron envases conteniendo vino, cervezas, fernet, y gaseosas.

Este fue el momento en el que detuvieron a 12 personas en una fiesta en Barreal. Foto: Gentileza.

Desde el municipio calingastino, Heber Tapia, director de Turismo y Cultura confirmó que él ha tomado conocimiento de la detención de la joven representante departamental. El funcionario explicó la chica fue detenida el sábado en la noche y el domingo en la mañana él se comunicó con la embajadora. "Me dijo que estaba aún haciendo trámites en la Comisaría", aseguró el director.

Tapia explicó que la joven desmintió la versión policial. "Leonela me dio su versión, pero yo no puedo contar lo que me dijo, ella me aseguró que contará su versión una vez que pase el proceso judicial de Flagrancia", aseguró el funcionario.

El director aclaró que la embajadora no es empleada del municipio, sino que tiene relación directa con el Ministerio de Turismo y agregó que todas las embajadoras departamentales deben cumplir con un determinado reglamento de conducta.

Antes de terminar el funcionario aseguró que la comuna esperará la resolución judicial de este asunto que se dirimirá en el fuero de Flagrancia. Luego será el Ministerio de Turismo el que toma una decisión sobre el futuro de esta joven de 27 años.

"Nosotros acataremos lo que decida Turismo, en caso de que se defina la separación de Leonela contamos con una embajadora segunda que podría asumir esta función de representación", concluyó el funcionario.