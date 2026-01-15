Se registró un nuevo episodio de inseguridad en Chimbas, donde un adolescente de 16 años fue aprehendido tras intentar sustraer una motocicleta. El menor, que actuaba junto a un acompañante mayor de edad, abordó a un joven de 20 años en la intersección de las calles Sarmiento y Neuquén. Durante el asalto, el agresor utilizó un arma de fuego para amenazar a la víctima y le propinó un golpe en la cabeza, generándole una herida cortante.

A pesar de la violencia del ataque, el delincuente no logró apoderarse del vehículo, una Corven de 110 cc, y optó por dejarlo tirado a solo una cuadra de distancia para emprender la huida. Ante el pedido de auxilio del damnificado, efectivos policiales iniciaron un rastreo por la zona que culminó con la captura del asaltante en la calle Esmeralda, ubicada en el barrio Pateta.

Al momento de la detención, las autoridades descubrieron que el arma utilizada era en realidad una réplica de CO2. El muchacho fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), mientras que el vehículo fue secuestrada y la víctima debió ser ingresada en el hospital Báez Laspiur para recibir tratamiento por su lesión.