San José pasó por las oficinas de la Municipalidad de Jáchal
La ceremonia de recepción de la imagen de San José, patrono de Jáchal tuvo lugar en la sede de la Municipalidad con la presencia de autoridades y de vecinos de la comunidad.
El intendente Matías Espejo, junto a su equipo de gestión y trabajadores de las distintas áreas administrativas abrieron las puertas del edificio para la entrada del santo en las oficinas. Los trabajadores municipales y vecinos que realizaban trámites, pudieron compartir un momento de oración ante la imagen religiosa.
Durante el encuentro, se realizó una breve bendición de las instalaciones y se elevaron plegarias por el bienestar de todas las familias jachalleras, pidiendo al Santo Patrono sabiduría y fortaleza para afrontar los desafíos del departamento y continuar con la labor diaria de servicio a la comunidad.
Desde la gestión municipal se agradeció especialmente a la Parroquia San José por facilitar este acercamiento de la imagen patronal a las instituciones públicas, fortaleciendo los lazos culturales y espirituales que identifican al pueblo de Jáchal.