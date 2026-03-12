La ceremonia de recepción de la imagen de San José, patrono de Jáchal tuvo lugar en la sede de la Municipalidad con la presencia de autoridades y de vecinos de la comunidad.

El intendente Matías Espejo, junto a su equipo de gestión y trabajadores de las distintas áreas administrativas abrieron las puertas del edificio para la entrada del santo en las oficinas. Los trabajadores municipales y vecinos que realizaban trámites, pudieron compartir un momento de oración ante la imagen religiosa.

Durante el encuentro, se realizó una breve bendición de las instalaciones y se elevaron plegarias por el bienestar de todas las familias jachalleras, pidiendo al Santo Patrono sabiduría y fortaleza para afrontar los desafíos del departamento y continuar con la labor diaria de servicio a la comunidad.

Desde la gestión municipal se agradeció especialmente a la Parroquia San José por facilitar este acercamiento de la imagen patronal a las instituciones públicas, fortaleciendo los lazos culturales y espirituales que identifican al pueblo de Jáchal.