Cuáles son las dos propuestas salariales que hizo Gobierno a los docentes

El Gobierno de San Juan presentó dos propuestas salariales en la mesa de paritaria docente que incluyen aumentos escalonados hasta junio y una cláusula de revisión atada a la situación económica de la provincia. Una de las alternativas incorpora además un bono de $120.000 a pagarse en abril, mientras que la otra prioriza incrementos directos en el salario a través de modificaciones en el valor índice y en distintos ítems del nomenclador docente. Las ofertas fueron puestas a consideración de los gremios UDAP, UDA y AMET, que ahora las bajarán a consulta con las bases antes de responder el próximo lunes en la mesa de negociación.

Qué dicen las propuestas:

OPCIÓN 1:

Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5%, con base del valor índice de diciembre 2025.

Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.

Incrementar en 6 puntos el código E60 para el mes de marzo.

Otorgar un bono de ciento veinte mil pesos ($120.000,00) para el mes de marzo, pagadero a la fecha quince de abril de dos mil veintiséis.

Incrementar para el mes de mayo de 2026 el valor índice en 2%, con base del valor índice del mes de marzo 2026.

Incrementar en 2 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.

Incrementar en 4 puntos el código E60 para el mes de mayo.

Incrementar para el mes de junio de 2026 el valor índice en 3%, con base del valor índice del mes de mayo 2026.

Implementar para el mes de junio de 2026, cláusula de revisión (gatillo) en función a la evolución de la economía y situación fiscal de la Provincia.

OPCIÓN 2:

Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5%, con base del valor índice de diciembre 2025.

Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.

Incrementar en 5 puntos el código E60 para el mes de marzo.

Incrementar en 5 puntos el código E60 para el mes de abril.

Incrementar para el mes de mayo de 2026 el valor índice en 2%, con base del valor índice del mes de marzo 2026.

Incrementar en 2 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.

Incrementar para el mes de junio de 2026 el valor índice en 3%, con base del valor índice del mes de mayo 2026.

Implementar para el mes de junio de 2026, cláusula de revisión (gatillo) en función a la evolución de la economía y situación fiscal de la Provincia.

La parte empleadora propone también, empezar a trabajar a partir del segundo semestre, en el estudio de radios docentes 4, 5, 6 y 7, además de evaluar la situación de Jáchal y Caucete.