“Queremos cerrar el semestre con salarios por encima de la inflación”. Con esa definición, el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, explicó el objetivo del Gobierno provincial en la negociación paritaria docente, donde se presentaron dos nuevas propuestas salariales para ser evaluadas por las bases de los gremios UDAP, UDA y AMET.

Las ofertas fueron presentadas en la mesa de negociación realizada en el Centro Cívico y ahora deberán ser analizadas por los docentes, que el próximo lunes comunicarán la decisión de aceptar o rechazar alguna de las alternativas.

El planteo del Ejecutivo se da en un contexto de tensión en el sector educativo. En los últimos días los gremios habían convocado a un paro de 48 horas que finalmente fue suspendido tras la aplicación de la normativa laboral que obliga a garantizar el 75% del servicio en actividades consideradas esenciales. En paralelo, las organizaciones sindicales realizaron una marcha de antorchas para sostener el reclamo salarial.

Según explicó Achem, el Gobierno decidió presentar dos alternativas para que la docencia pueda analizar cuál se adapta mejor a su situación económica. "Una contiene un bono y la otra contiene solamente puntos”, señaló el funcionario. Ambas propuestas contemplan un incremento del 10% en el valor índice, aunque difieren en la forma de aplicar las mejoras.

Una de las alternativas incluye un bono extraordinario de $120.000 correspondiente al mes de marzo que, en caso de ser aceptado, se abonaría el 15 de abril. En la otra propuesta ese bono no aparece, pero se incorporan más puntos en el nomenclador docente, lo que impacta directamente en el salario y queda incorporado de forma permanente al recibo.

“En la otra propuesta no hay bono, tiene un poco más de puntos. Los puntos quedan en el recibo y se suman para toda la vida laboral”, explicó Achem.

El funcionario recordó que el Gobierno ya aplicó una combinación similar a comienzos de este año. “En enero pagamos un bono de $120.000 más cuatro puntos en el código 01, lo cual igualó la inflación de ese mes”, indicó.

El objetivo: ganarle a la inflación

Achem remarcó que la política salarial del Ejecutivo apunta a sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales pese al complejo contexto económico nacional.

“Vamos a tratar de cerrar el semestre de enero a junio con el salario por encima de la inflación”, afirmó.

Sin embargo, el funcionario reconoció que la situación económica del país condiciona la capacidad financiera de las provincias.

“El país atraviesa un estancamiento de la actividad económica que hace que no haya mayores impuestos para coparticipación y por ende menores ingresos para la provincia”, explicó.

En ese escenario, señaló que el gobernador Marcelo Orrego dispuso ajustes presupuestarios para priorizar el pago de salarios.

“El gobernador ha dispuesto modificar partidas presupuestarias para asignar fondos para el pago de salarios”, sostuvo.

“Pido paciencia y paz”

En medio del conflicto docente, Achem también hizo un llamado a bajar la tensión y continuar con el diálogo en la mesa paritaria.

“Yo lo que pido es paciencia, paz, que entiendan que seguimos trabajando”, expresó.

El funcionario destacó que el proceso paritario en San Juan se mantiene activo con reuniones periódicas entre el Gobierno y los gremios.

“La paritaria de San Juan es una de las mejores del país por la cantidad de reuniones que hemos tenido y por los avances que se han logrado”, afirmó.

Entre esos avances, mencionó mejoras administrativas que también se discuten en la mesa paritaria, como la simplificación de trámites vinculados a asignaciones familiares que habían sido reclamados por los gremios.

Dato

La negociación pasó a cuarto intermedio y el próximo lunes 16 se volverán a reunir las partes, ya con una respuesta por parte de los sindicatos.