El presidente de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Lucas Estrada, participó del Renewables & Storage FES Argentina 2026, el encuentro más importante del país en materia de energía solar y almacenamiento, realizado en la Ciudad de Buenos Aires.

El evento, organizado por Energía Estratégica, reunió a los principales actores públicos y privados del sector energético nacional e internacional. El encuentro convocó a desarrolladores, fabricantes de tecnología, organismos estatales y reguladores para analizar el presente y el futuro del mercado renovable argentino.

En representación del Gobierno provincial, el presidente de EPSE integró el panel “Innovación tecnológica en solar y almacenamiento en línea con los nuevos proyectos renovables de Argentina”, donde expuso la experiencia sanjuanina y los desafíos estructurales que enfrenta la provincia para continuar ampliando su matriz renovable.

Durante su intervención, Estrada explicó que San Juan se encuentra actualmente al límite de su capacidad de exportación de energía solar debido a restricciones en la infraestructura de transporte eléctrico. “No tenemos posibilidad de inyectar más renovables sin aportar estabilidad al sistema. Para San Juan, el almacenamiento no es solo una oportunidad: es una necesidad técnica”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la incorporación de sistemas de almacenamiento permitirá aportar inercia y estabilidad a la red, ampliar la capacidad de generación renovable y mejorar la competitividad de los proyectos solares provinciales.

Gracias a sus niveles de radiación —entre los más altos del país—, un parque solar con almacenamiento en San Juan puede alcanzar factores de planta que le permitan competir incluso en el mercado de potencia firme, consolidando una matriz más eficiente y sostenible.

Energía solar como política de Estado

Estrada puso en valor que el desarrollo energético en San Juan es una política de Estado sostenida en el tiempo y alineada con la visión estratégica del gobernador Marcelo Orrego, quien ha definido a la energía como uno de los ejes centrales para el crecimiento productivo y la competitividad provincial.

En ese marco, señaló que la gestión del gobernador Orrego impulsa una planificación energética con mirada de largo plazo, enfocada en consolidar reglas claras, atraer inversiones y fortalecer la infraestructura eléctrica necesaria para sostener el crecimiento renovable.

“La energía en San Juan no es un proyecto aislado: es una decisión estratégica que genera desarrollo, empleo y nuevas oportunidades para la provincia”, expresó Estrada.

Asimismo, remarcó que EPSE es la herramienta técnica del Gobierno de San Juan para viabilizar proyectos energéticos, acompañar la inversión privada y consolidar una matriz competitiva que articule energías renovables, minería e industria.

Necesidad de inversiones

El titular de EPSE destacó que los principales desafíos actuales no son tecnológicos, sino financieros y regulatorios. “El modelo técnico está probado a nivel internacional. El desafío en Argentina es sostener reglas claras y previsibilidad en el tiempo para que bajen las tasas de financiamiento y los proyectos sean más competitivos”, afirmó.

En este sentido, subrayó que el acompañamiento institucional del Gobierno provincial resulta clave para generar confianza y posicionar a San Juan como uno de los destinos más sólidos para la inversión energética en el país.

El contexto del FES Argentina 2026

Durante las dos jornadas del encuentro se abordaron temas centrales para el sector como el crecimiento del almacenamiento como solución a nodos saturados; la hibridación de proyectos solares y eólicos; esquemas regulatorios para remunerar potencia y servicios complementarios; inversión en infraestructura de transporte eléctrico; y finalmente, el impacto de la volatilidad internacional en precios de módulos y baterías.

Con casi 8 GW de potencia renovable instalada en el país y nuevas licitaciones en marcha para almacenamiento, el foro confirmó que el almacenamiento será uno de los ejes estratégicos del sistema eléctrico argentino en los próximos años.

La participación de San Juan en este espacio reafirma su liderazgo en la transición energética nacional y consolida su posicionamiento como provincia pionera en energías renovables.