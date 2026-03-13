En febrero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 2,9%, idéntico al mes anterior, con el rubro “alimentos y bebidas” como protagonista, al registrar un aumento del 3,3%. Solo fue superado por la división “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que marcó un alza del 6,8%, impulsada principalmente por los incrementos tarifarios de servicios públicos (12,1%).

El Indec publicó el ranking de 50 alimentos relevados en el Gran Buenos Aires, lo que permite seguir mes a mes los movimientos de precios. En febrero, el pollo entero encabezó los aumentos con un alza del 10,2%, pasando de $4.075 a $4.489 por kilo. Lo siguió la naranja, que subió 8,7%, de $1.616 a $1.756 por kilo, y la papa, con un incremento del 8,1%, llegando a $1.303 por kilo.

En el podio de los productos cárnicos, los incrementos también fueron destacados. La paleta subió 8,1%, la nalga y el cuadril 8%, mientras que las hamburguesas congeladas y la carne picada común registraron subas de 7,4% y 7,1%, respectivamente. Por último, el asado aumentó 5,7%, pasando de $15.492 a $16.852 por kilo.

En sentido contrario, de los 50 productos relevados, 38 aumentaron, 2 se mantuvieron estables y 10 bajaron de precio, principalmente frutas y verduras. El tomate redondo fue el producto que más cayó, con una baja del 22,2%, de $2.812 a $2.187 por kilo. También se destacaron las reducciones del limón (-16,9%) y la lechuga (-6,3%). Otros alimentos con bajas fueron el pan de mesa (-4,6%), la banana (-4,3%), el zapallo anco (-3,2%) y la manzana deliciosa (-2,2%).

El informe muestra que, aunque la mayoría de los alimentos subió en febrero, los productos estacionales del rubro frutas y verduras presentan fuertes variaciones de precios en cortos períodos, generando movimientos significativos tanto al alza como a la baja.