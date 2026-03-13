La cantante Lali Espósito se pronunció en redes sociales en medio de la polémica por el viaje que realizó Manuel Adorni junto a su esposa en el avión presidencial para participar del cierre de la “Argentina Week” en Nueva York.

El revuelo comenzó luego de que Adorni justificara la presencia de su pareja durante la visita oficial con la frase: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi mujer me acompañe.”

El mensaje se volvió viral, y la intérprete de “Disciplina” reaccionó en X (antiguo Twitter) publicando un emoji de payaso, un gesto que fue interpretado como una crítica indirecta al funcionario.

Más tarde, la cantante volvió a intervenir cuando un usuario compartió un video de Diego Maradona acompañado de la frase: “nosotros pidiéndole a Lali que cuente algo del River”. Lali respondió con ironía: “Jajajajajjaaj, nos estamos deslomando... ¡serán shows inolvidablessss!

Con este mensaje, la artista mezcló sarcasmo y referencia a sus presentaciones musicales, manteniendo distancia de la polémica política y sumándose al debate público generado por la frase de Adorni.

La reacción de Lali Espósito se suma a una serie de comentarios y repercusiones en redes que reflejan cómo la comunicación de los funcionarios puede generar respuestas inmediatas de figuras públicas y medios digitales.