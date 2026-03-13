El leasing comienza a posicionarse como una herramienta financiera clave para impulsar inversiones productivas en San Juan. Así lo planteó Juan Carlos Iriarte, fundador y director de Rodado Leasing, durante una entrevista en el programa San Juan en Noticias, que se emite por Radio Mitre 95.1. El empresario analizó el impacto del primer Foro Productivo de Leasing realizado en la provincia y sostuvo que el desafío ahora es que el sector privado incorpore esta modalidad para financiar equipamiento sin comprometer capital de trabajo.

Según explicó Iriarte, el encuentro permitió reunir a empresarios, representantes del sistema financiero y especialistas en economía con el objetivo de acercar esta herramienta al entramado productivo local. “El balance fue muy productivo, por suerte salió muy bien. Pudimos juntarnos empresarios, banca, gente especialista y unos disertantes fantásticos que vinieron desde Buenos Aires”, señaló.

El foro tuvo como eje central la necesidad de mejorar la productividad y fomentar inversiones en la provincia. “El eje se dejó muy claro: San Juan necesita más productividad y mejores inversiones. Lo que buscábamos era explicar esta herramienta desde lo técnico y desde los casos reales para que el empresario vea cómo llevarla a la práctica”, explicó.

Qué es el leasing y cómo funciona

El leasing es una modalidad de financiamiento que permite a una empresa utilizar un bien mediante un contrato de alquiler con opción de compra al final del período.

“El leasing es básicamente un alquiler que tiene opción de compra al final del contrato. El banco compra el bien y se lo alquila a la empresa, que paga cuotas y al final puede adquirirlo por un valor mínimo”, explicó Iriarte.

El principal beneficio, indicó, es que la empresa no debe realizar una gran inversión inicial para adquirir maquinaria o vehículos, lo que permite preservar capital de trabajo.

“La ventaja es alinear el flujo de la empresa con los contratos que tiene. La idea es que el bien se vaya pagando solo con el uso”, sostuvo.

Además, destacó que los pagos del leasing pueden deducirse del impuesto a las ganancias. “Al ser un alquiler, todo lo que la empresa paga se puede deducir 100% de ganancias. Eso genera un ahorro muy importante al final del ejercicio”, detalló.

Una herramienta que vuelve a crecer

El leasing tuvo un fuerte crecimiento en Argentina entre 2014 y 2017, aunque luego perdió protagonismo debido al contexto macroeconómico.

“El leasing tuvo una explosión muy interesante desde 2014 al 2017, pero después las cuestiones macroeconómicas hicieron que la herramienta bajara y las inversiones también”, explicó.

Actualmente, el escenario comenzó a revertirse. “Hoy las condiciones macroeconómicas están dadas y esta herramienta está creciendo. Lleva ocho trimestres seguidos de crecimiento y ya hay más de 2.500 contratos en lo que va del año a nivel país”, señaló.

En San Juan, el crecimiento también se observa, aunque a un ritmo más moderado. “En la provincia está creciendo mes a mes, aunque no a la velocidad que crece en otros lugares. El empresario todavía tiene que terminar de entender esta herramienta”, afirmó.

Más allá de los vehículos

Uno de los puntos que más se destacó durante el foro fue que el leasing no se limita únicamente a la compra de vehículos.

“Todas las industrias pueden adquirir equipamiento mediante leasing: tecnología, servidores, computadoras, equipamiento médico, resonadores o maquinaria pesada”, explicó Iriarte.

Tras el encuentro realizado en la provincia, incluso comenzaron a aparecer consultas de nuevos sectores.

“Después del foro ya empezaron a acercarse clínicas médicas que nos pidieron cotizaciones para equiparse”, contó.

Minería y oportunidades para San Juan

El empresario también vinculó el crecimiento del leasing con el proceso de expansión minera que atraviesa la provincia y que podría generar nuevas inversiones en los próximos años.

Según relató, durante el foro el economista Esteban Domecq analizó el escenario económico y el rol que podría tener San Juan en el nuevo ciclo productivo del país. En este sentido, contó lo que dijo Domec: “San Juan está en la puerta de la salida del país de esta situación económica”, sostuvo el economista y que Iriarte replicó.

A su entender, la minería impulsará la demanda de servicios y equipamiento en numerosos sectores de la economía provincial.

“La minería no va a explotar de un día para el otro, pero ya se está desarrollando. Las empresas que están invirtiendo empiezan a necesitar proveedores y esos proveedores tienen que equiparse”, explicó.

En ese contexto, el leasing aparece como una alternativa para financiar esa expansión sin comprometer recursos clave de las empresas.

“La idea es que el empresario no gaste todo su capital en equiparse. Puede alquilar el equipamiento que necesita y usar ese dinero para mejorar procesos, capacitar personal o implementar normas de calidad”, indicó.

Para Iriarte, ese cambio de enfoque puede ser clave para que las empresas sanjuaninas se posicionen dentro de la cadena de valor de la minería y otros sectores productivos que comienzan a crecer en la provincia.