Manuel Adorni, jefe de Gabinete, volvió a referirse a la polémica generada por su viaje a Nueva York, en el marco de la Argentina Week, en el que estuvo acompañado por su esposa, Bettina Angeletti. A través de un posteo en redes sociales, el funcionario admitió que la palabra que utilizó para describir sus actividades, “deslomarse”, fue desafortunada y reconoció su error: “Somos humanos y cometemos errores”, escribió en X.

En el mismo mensaje, Adorni destacó la verdadera intención detrás de sus declaraciones: “Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”. Además, agradeció el respaldo recibido de los funcionarios y del Presidente: “Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”.

La polémica escaló en las últimas 48 horas, generando mensajes de apoyo de la plana mayor del Gobierno. El presidente Javier Milei publicó en redes: “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa… Ánimo @madorni …!!!”

Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresó: “Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”.

Otros funcionarios y asesores que se sumaron a respaldar a Adorni incluyen a Sandra Pettovello, Luis “Toto” Caputo, Diego Santilli, Luis Petri, Martín Menem y Santiago Caputo. Según fuentes del Ejecutivo, los apoyos surgieron de manera espontánea, en un efecto en cadena iniciado por Pettovello, quien mantiene cercanía con Adorni.

Desde el Gabinete consideran que la invitación de la esposa de Adorni al avión presidencial y el uso del taxi aéreo a Punta del Este no constituyen actos reprochables, aunque admiten que la comunicación inicial podría haberse manejado con mayor cuidado. Un ministro explicó: “Era declarar mejor el martes y tomarse un Buquebus semanas atrás. No hizo nada grave. Creemos que hubo una botoneada y que las primeras declaraciones no ayudaron, pero ahora toca respaldarlo porque nos puede pasar a cualquiera”.