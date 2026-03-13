La negociación paritaria docente en San Juan sumó un nuevo capítulo este jueves 12 de marzo luego de que el Gobierno provincial presentara dos propuestas salariales alternativas, una de ellas con un bono de $120.000. Tras la reunión realizada en el Centro Cívico, los gremios UDAP, UDA y AMET confirmaron que analizarán las ofertas con las bases antes de tomar una decisión.

El encuentro terminó con un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 16, a las 14 horas, cuando los sindicatos deberán volver a la mesa de negociación con una respuesta definida por los docentes.

“Vamos a bajar a considerar las dos opciones que ha dado el Gobierno, se las vamos a llevar a las bases, vamos a elaborar los mandatos y que se decida a través de la docencia”, explicó Karina Navarro, secretaria general de UDA, al finalizar la reunión.

Publicidad

Dos propuestas salariales

Según detallaron los representantes sindicales, el Ejecutivo provincial presentó dos alternativas de recomposición salarial para los próximos meses.

La primera propuesta contempla un incremento del 5% al valor índice en marzo, junto con aumentos en distintos ítems del nomenclador docente. A esto se suma un bono de $120.000 correspondiente al mes de marzo que se abonaría en abril. Además, el esquema incluye subas escalonadas en mayo y junio, con porcentajes del 2% y 3% respectivamente, junto con una cláusula de revisión atada a la evolución de la economía provincial.

La segunda propuesta mantiene el aumento del 5% en marzo sobre el valor índice, pero distribuye los incrementos en otros componentes del salario docente y no incluye el bono. En este caso también se prevén aumentos escalonados en los meses posteriores y una cláusula de revisión vinculada a la situación fiscal de la provincia.

“La otra opción también incrementa el valor índice en marzo y modifica distintos códigos del nomenclador docente. Después hay aumentos en mayo y junio, con una cláusula de revisión en función de la economía”, explicó Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP.

Análisis en las bases

Tras la presentación de las propuestas, los tres gremios acordaron llevar la oferta a las bases para que los docentes analicen los alcances de cada alternativa.

“Hemos quedado los tres gremios en bajarla a lasbases. Vamos a escuchar a la docencia y ellos van a tener la opción de aceptar o rechazar”, explicó Quiroga.

La decisión final será tomada en asambleas y consultas con delegados en cada escuela, y el resultado será presentado el lunes en la próxima reunión paritaria.

El impacto en los salarios

Desde AMET señalaron que el efecto de las propuestas puede variar según la situación laboral de cada docente, principalmente por la presencia del bono en una de las alternativas.

“Hay distintos valores porque en estas dos propuestas se cuantifica distinto. Al tener un bono hay algunos que les va a cuantificar mucho más esos $120.000 que a otros”, explicó el secretario adjunto del gremio, Adrián Ruiz.

El dirigente indicó que el impacto salarial dependerá de factores como la antigüedad, la cantidad de horas y el radio docente.

“Cuantificarlo hoy en las dos propuestas lo va a tener que hacer cada docente porque depende de su situación. El bono es un monto directo y lo otro es exponencial según la antigüedad”, señaló.

Decisión abierta

Pese a que la negociación continúa, desde los gremios evitaron adelantar una postura sobre las ofertas presentadas por el Ejecutivo.

“No podemos decir si es buena o es mala. Son dos propuestas y cada una tiene sus pros y sus contras”, afirmó Ruiz.

En ese sentido, remarcó que la decisión final quedará en manos de los docentes.

“Nosotros vamos a ser respetuosos de las bases y de lo que los docentes nos digan que hay que hacer”, agregó.

Mientras tanto, el conflicto salarial continúa abierto. El lunes próximo se retomará la mesa paritaria y allí se conocerá si los gremios aceptan alguna de las propuestas o si el reclamo docente seguirá escalando en San Juan.

Las propuestas

OPCIÓN 1:

Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5%, con base del valor índice de diciembre 2025.

Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.

Incrementar en 6 puntos el código E60 para el mes de marzo.

Otorgar un bono de ciento veinte mil pesos ($120.000,00) para el mes de marzo, pagadero a la fecha quince de abril de dos mil veintiséis.

Incrementar para el mes de mayo de 2026 el valor índice en 2%, con base del valor índice del mes de marzo 2026.

Incrementar en 2 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.

Incrementar en 4 puntos el código E60 para el mes de mayo.

Incrementar para el mes de junio de 2026 el valor índice en 3%, con base del valor índice del mes de mayo 2026.

Implementar para el mes de junio de 2026, cláusula de revisión (gatillo) en función a la evolución de la economía y situación fiscal de la Provincia.

OPCIÓN 2:

Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5%, con base del valor índice de diciembre 2025.

Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.

Incrementar en 5 puntos el código E60 para el mes de marzo.

Incrementar en 5 puntos el código E60 para el mes de abril.

Incrementar para el mes de mayo de 2026 el valor índice en 2%, con base del valor índice del mes de marzo 2026.

Incrementar en 2 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.

Incrementar para el mes de junio de 2026 el valor índice en 3%, con base del valor índice del mes de mayo 2026.

Implementar para el mes de junio de 2026, cláusula de revisión (gatillo) en función a la evolución de la economía y situación fiscal de la Provincia.

La parte empleadora propone también, empezar a trabajar a partir del segundo semestre, en el estudio de radios docentes 4, 5, 6 y 7, además de evaluar la situación de Jáchal y Caucete.