Un accionar coordinado entre las unidades de la Policía Rural permitió la aprehensión de un sujeto con prontuario y la recuperación de un equino que fue denunciado como robado en el departamento Sarmiento. El hecho culminó con la detención del presunto autor en el departamento Caucete, donde trasladaba el animal sustraído junto a otro en un vehículo alquilado.

La investigación se inició cuando la Unidad Rural 4 recibió una denuncia por la sustracción de un equino. El animal en cuestión era una yegua de pelaje moro tordillo y el delito se cometió en el departamento Sarmiento. Inmediatamente, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Delitos Contra la Propiedad, que dictó las directivas para el inicio del caso.

Personal policial comenzó las investigaciones con el objetivo de dar con el paradero del equino y detener a los presuntos autores, poniendo en alerta a las distintas unidades rurales de la provincia. Las primeras líneas investigativas condujeron a los agentes hasta el departamento Caucete, donde la búsqueda rindió frutos.

El Ladrón de apellido Yacante vive en el departamento Sarmiento donde robó uno de los animales.

En esa jurisdicción, personal de la Unidad Rural 1 logró aprehender a un sujeto. El detenido de apellido Yacante, mayor de edad y conocido en el ambiente delictual. Este individuo trasladaba el equino denunciado junto con otro caballo en un vehículo que alquiló. Los efectivos lo redujeron de inmediato y lo trasladaron hasta sede policial de Caucete.

Allí, quedó a la espera de sus antecedentes. En razón de lo sucedido, el personal actuante dio inicio a un expediente contravencional en primera instancia, con intervención del Juzgado de Paz de Caucete, e imputaron como infractor al señor Yancante, de 25 años, quien tiene domicilio en Sarmiento.

Durante la entrevista con los policías, el sujeto manifestó que los equinos eran de su propiedad y que las marcas de ganado se encontraban en trámite. Ante esta declaración, los investigadores consultaron el registro pecuario para corroborar la veracidad de los dichos del sospechoso, pero fueron desmentidos por la falta de un trámite realizado por el aprehendido. Por ello, la Policía procedió al secuestro de un caballo alazán macho y el equino moro hembra.

Finalmente, el damnificado domiciliado en Sarmiento reconoció el equino hembra como de su propiedad, y el animal fue restituido. En tanto, el detenido quedó doblemente vinculado al legajo iniciado con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad por la sustracción del equino, y en forma paralela al Expediente Contravencional que tramitó el Juzgado de Paz de Caucete.