En plena lucha por la recuperación de los puestos de trabajo, los trabajadores de la empresa de neumáticos FATE vienen realizando festivales con artistas comprometidos y otras formas de protesta creativas para seguir resistiendo. Entre los hechos más recientes, la participación de Valentina Cooke hizo explotar las redes sociales con una intervención icónica. La cantautora apeló a una escena conocida de la serie animada de Los Simpson para darle visibilidad al reclamo obrero.

Durante la protesta frente a la planta, Valentina y los trabajadores evocaron el momento del episodio “La última salida a Springfield”, cuando Lisa canta para apoyar la huelga en la planta nuclear donde trabaja Homero por el plan de salud dental que el propietario (Burns) había eliminado.

En la realidad argentina, la ocasión encaja con la situación de los 920 operarios despedidos de Fate. Aquí la canción de Lisa fue reversionada y adaptada junto a los trabajadores en coro en defensa de los puestos de trabajo y en denuncia del ajuste y reprimarización profunda de las políticas del gobierno de Javier Milei.

El estribillo de la canción simboliza la organización colectiva frente a las decisiones unilaterales y arbitrarias de la patronal.

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¿Qué dice la canción?

“Vengan todos a FATE a romperle los planes de ajuste y de cierre a Milei y a Madanes / Seguiremos día y noche, seguiremos unidos, somos trabajadores y es nuestro destino / Seguiremos luchando como hicimos ayer, la fábrica es tuya, pero es nuestro el poder”.

El capítulo de Los Simpson