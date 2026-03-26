El futuro de Ángel Di María en la Selección argentina vuelve a ser tema de debate luego de que trascendiera que el delantero evalúa la posibilidad de regresar al equipo nacional, pese a haber anunciado su retiro tras la consagración en la Copa América 2024.

El motivo principal estaría vinculado a la cercanía del Mundial 2026 y a su deseo de estar presente en la máxima cita del fútbol, en un contexto donde varios referentes aún continúan en el plantel campeón del mundo.

Sin embargo, su posible regreso no depende únicamente de su intención personal, sino también de su estado físico y de la decisión del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, quien mantiene una postura cautelosa respecto a la renovación del plantel.

Desde el entorno del jugador señalan que Di María atraviesa un buen momento futbolístico, lo que reavivó las versiones sobre su vuelta, especialmente ante la necesidad de contar con experiencia en instancias decisivas.

Por su parte, Scaloni prioriza sostener la base del equipo pero también dar lugar a nuevas figuras, por lo que cualquier regreso deberá evaluarse dentro del equilibrio entre experiencia y recambio generacional.

La posibilidad genera entusiasmo entre los hinchas, que ven con buenos ojos el regreso de uno de los jugadores más determinantes de los últimos años, clave en títulos como la Copa América y el Mundial.

De concretarse, sería un giro inesperado en la carrera del rosarino, que podría volver a vestir la camiseta albiceleste en la antesala de un nuevo desafío internacional.

Por ahora, no hay una decisión confirmada, pero el escenario quedó abierto y la expectativa crece en torno a una posible vuelta que podría sacudir nuevamente al mundo del fútbol argentino.