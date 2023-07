El Gobierno de San Juan realizará una inversión de más de $311 millones, para la compra de juguetes y golosinas, que serán destinados a los festejos por el Día de las Infancias. Con esta adquisición, se verán beneficiadas decenas de organizaciones sociales, instituciones y escuelas de toda la provincia.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, publicaron un llamado a licitación en el que se busca efectuar una compra de juguetes, golosinas y demás elementos necesarios para organizar los festejos conocidos como chocolates, por el Día de las Infancias, en los 19 departamentos.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En el texto de la publicación, se detalla que la cartera social dispone de un presupuesto de $311.842.500 y la apertura de sobres se realizará durante la mañana del próximo viernes 21 de julio, día en que se develarán las ofertas de los proveedores.

Fuentes calificadas le confirmaron a DIARIO HUARPE que todos los elementos adquiridos serán entregados a organizaciones sociales, instituciones benéficas y deportivas, uniones vecinales y escuelas de cada departamento, que soliciten esa asistencia al ministerio.

A su vez, aclararon que cada entidad beneficiaria es la encargada de la organización de dichos chocolates y que en ese sentido Desarrollo Humano solamente se encarga de proveerles esos productos. También, explicaron que no de esta inversión, no se entregará nada a los municipios, lo que no impide que cada comuna pueda, a través de sus propios medios, gestionar o realizar festejos departamentales.