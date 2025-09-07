Este domingo 7 de septiembre se celebra el Día del Enólogo en Argentina, una fecha que reconoce a quienes dedican su vida a transformar la vid en uno de los productos más representativos de la cultura nacional: el vino. En este contexto, la voz de Carlos Ojeda, enólogo sanjuanino con más de 45 años de trayectoria, refleja no solo la pasión por la profesión, sino también el peso cultural y económico que tiene esta labor en San Juan.

“Tengo 71 años y 45 de profesión. Técnicamente nosotros somos las personas que estamos capacitadas para elaborar vinos. Llevamos la parte legal de la enología y dentro de lo que es elaboración debo incluir lo que es conservación, fraccionamiento y venta”, introduce Carlos con la serenidad de quien conoce cada rincón de su oficio.

Carlos Ojeda comenzó a estudiar Enología a sus 20 años. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE

Su historia profesional comenzó con un cambio de rumbo. Mientras cursaba otra carrera, la curiosidad y la atracción por la enología marcaron un antes y un después en su vida. “Me inicié un poco por pasión. Estaba estudiando otra cosa, me empezó a entusiasmar esto de la enología y decidí dedicarme a hacer esto. Me decidí estudiar ya de mayor, a los 20 años, en la vieja Escuela de Enología”, recordó.

A lo largo de más de cuatro décadas, Ojeda dejó huella en bodegas reconocidas. “Me inicié en la bodega Peñaflor, estuve 12 años ahí, también estuve trabajando para Resero, para Fraccionadora San Juan, seguí por Jorge Oscar Agnese, ahora no existe esa bodega pero tengo los mejores recuerdos. También fui profesor en un instituto terciario de enología y me jubilé siendo docente, pero sigo trabajando, me gusta”, cuenta. Actualmente, sigue activo en Bodega Gladys Becerra de Pérez, en Pocito, y en Frutos Dorados, en Caucete.

La degustación de vinos es una de las partes que destaca de su profesión. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE

Uno de los aspectos que más disfrutó en su carrera fue la degustación, una faceta que lo llevó más allá de las fronteras locales. “Esto me llevó a conocer muchos lugares del mundo degustando vinos. Es la parte más grata”, confiesa con orgullo y entre risas.

Recomendación de un profesional

La experiencia de décadas le permite a Carlos recomendar con criterio y también con entusiasmo. “Recomendar cuesta un poco porque tenés distintas calidades de vino por precios. Yo creo que todos los vinos sanjuaninos son muy buenos. Lo que me gusta tomar a mí hoy son los vinos que produce Casa Montes, los vinos que produce la bodega Las Invernadas y los de Callia también, son muy buenos vinos”, señala.

Más allá de su preferencia personal, resalta la calidad general de la vitivinicultura local. En San Juan, la tierra, el clima y la tradición convergen en un producto que compite y brilla en el mercado nacional e internacional.

¿Por qué se celebra el Día del Enólogo?

La efeméride se instituyó en el año 2002, a partir de un acuerdo entre el Centro de Enólogos y el Consejo Profesional de Enólogos de San Juan. Se eligió el 7 de septiembre porque en esa misma fecha, pero en 1862, Domingo Faustino Sarmiento inauguró la Quinta Normal de Agricultura, que luego se transformaría en la Escuela Nacional de Fruticultura y Enología.

Esta fecha busca reconocer a los enólogos como piezas fundamentales dentro de la industria del vino. Muchos consideran que son el verdadero “corazón de las bodegas”, porque su labor va mucho más allá de la producción: involucra aspectos técnicos, legales, de conservación y de proyección comercial.